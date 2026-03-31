Πύργος: Ανείπωτη θλίψη από την αιφνίδια απώλεια του φιλολόγου Γιώργου Αγγελόπουλου

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία του Πύργου από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του φιλολόγου Γιώργου Αγγελόπουλου, πρώην προέδρου του Συνδέσμου Φιλολόγων Πύργου – Ολυμπίας και καθηγητή στο 3ο Γυμνάσιο.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος, γεμάτος ζωή, με έντονη παρουσία στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα βαρύ αποτύπωμα πόνου σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του, γράφει το patrisnews.gr.

Στην εκπαιδευτική κοινότητα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ξεχώριζε για το πάθος του, την αφοσίωση στους μαθητές του και τη συνεχή του προσπάθεια να προσφέρει ουσιαστικό έργο. Παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή του σε πολιτιστικές δράσεις τον είχε καταστήσει μια γνώριμη και αγαπητή μορφή.

Για την οικογένειά του, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Ένας άνθρωπος δικός τους, αγαπημένος, έφυγε τόσο ξαφνικά, αφήνοντας πίσω αναμνήσεις και ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Φίλοι και συνάδελφοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ψυχή, που στήριζε τους γύρω του και ξεχώριζε για τη ζεστασιά και την καλοσύνη του.

Η είδηση της απώλειάς του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία, που αποχαιρετά έναν άνθρωπο που είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.