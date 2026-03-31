Επιμελητήριο Αχαΐας: Να προχωρήσει άμεσα, με τεκμηρίωση και σαφές χρονοδιάγραμμα, η επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε στη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο την κατάσταση και τις προϋποθέσεις επαναλειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων.

Το Επιμελητήριο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του " εκπροσωπήθηκε από τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. Τάκη Βασιλείου και τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτριο Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι κατέθεσαν αναλυτικά τις θέσεις και την τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα για την πραγματική κατάσταση της γραμμής, τις αιτίες των προβλημάτων και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για ασφαλή και ρεαλιστική επαναλειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το Επιμελητήριο Αχαΐας τόνισε ότι η συζήτηση για τον Οδοντωτό οφείλει να γίνεται με τεχνικούς όρους, πραγματικά δεδομένα και σαφή διάκριση των αιτιών των προβλημάτων, χωρίς γενικεύσεις που οδηγούν σε εσφαλμένες εντυπώσεις περί συνολικής «επικινδυνότητας» της γραμμής.

Η θέση του Επιμελητηρίου είναι σαφής: Ο Οδοντωτός δεν είναι μια γραμμή που πρέπει να καταγγέλλεται ως συνολικά επικίνδυνη, αλλά μια ιστορική και τεχνικά διαχειρίσιμη υποδομή που έχει υποστεί πολυετή έλλειψη συντήρησης, τόσο σε επίπεδο γραμμής όσο και τροχαίου υλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο υπογράμμισε ότι:

• η γραμμή, παρότι ανακαινίστηκε το 2009, δεν έτυχε της απαιτούμενης συστηματικής συντήρησης για περίπου 16 χρόνια,

• τα περισσότερα περιστατικά ακινητοποίησης σχετίζονται κυρίως με βλάβες συρμών, φθορές και ελλείψεις συντήρησης,

• ενώ τα προβλήματα από φερτά υλικά και καταπτώσεις είναι τοπικά, διαχειρίσιμα και απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις, όχι αόριστη επίκληση γενικευμένου κινδύνου.

Το Επιμελητήριο έθεσε επίσης με έμφαση το ζήτημα της κατάστασης των τριών συρμών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία βαριάς συντήρησης, καθώς και το πρόβλημα των ελλείψεων σε ανταλλακτικά και των καθυστερήσεων στην τεχνική αποκατάστασή τους.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η αποκατάσταση του τροχαίου υλικού δεν αρκεί από μόνη της, εάν δεν συνοδευτεί από στοχευμένες παρεμβάσεις στη γραμμή, καθαρισμό των αποστραγγιστικών έργων, επανέλεγχο των γνωστών σημείων και εφαρμογή προληπτικής επιτήρησης.

Η σύσκεψη κατέληξε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία το Επιμελητήριο Αχαΐας αξιολογεί ως θετική εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε:

• η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ),

• με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

• στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Η μελέτη αυτή θα αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση της γραμμής, θα εντοπίσει τα σημεία που απαιτούν παρεμβάσεις και θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό και την ιεράρχηση των απαιτούμενων έργων, καθώς και για τον καθορισμό των όρων ασφαλούς επαναλειτουργίας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ότι στη σύσκεψη διαμορφώθηκε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών, με σαφέστερη καταγραφή αρμοδιοτήτων και τεχνικών βημάτων, καθώς και η κατεύθυνση για σταδιακή και οργανωμένη επαναλειτουργία της γραμμής.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας επαναλαμβάνει ότι:

δεν ζητά άνοιγμα χωρίς όρους,

δεν αποδέχεται όμως και επ’ αόριστον κλείσιμο χωρίς σαφές σχέδιο, χρονοδιάγραμμα και τεχνική τεκμηρίωση.

Ο Οδοντωτός αποτελεί έναν μοναδικό ιστορικό, τουριστικό και αναπτυξιακό πόρο για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα και η επαναλειτουργία του πρέπει να προχωρήσει άμεσα, με σοβαρότητα, τεχνική επάρκεια και διοικητική αποφασιστικότητα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να παρεμβαίνει θεσμικά, ώστε η διαδικασία να μην μείνει ξανά στις διαπιστώσεις, αλλά να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα για την περιοχή και την τοπική οικονομία".