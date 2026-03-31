Σύσκεψη με αντικείμενο την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο του 2026 πραγματοποιήθηκε σήμερα, την Πάτρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο υπουργός ανακοίνωσε τη λειτουργία στο Αγρίνιο του πρώτου αεροδρομίου Πολιτικής Προστασίας σε όλη τη χώρα, τονίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, ιδρύονται τρία νέα Ανακριτικά Γραφεία της Π.Υ., από ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Ελλάδας.

Αναλυτικά ο Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρει:

Όπως είχα την ευκαιρία να επισημάνω στη σημερινή συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Α. Κεφαλογιάννη, η μάχη με τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι μια μάχη διαρκείας, στην οποία δεν υπάρχουν «εποχές» και ξεχωριστές ανάγκες.

Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε δώσει πολλές μάχες, καλοκαίρια και χειμώνες, για να προστατέψουμε τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών, όπως και το φυσικό μας περιβάλλον.

Γι’ αυτό με χαρά ακούσαμε σήμερα από τον Υπουργό ότι η Δυτική Ελλάδα ενισχύεται και θωρακίζεται περαιτέρω, ενώ επιπλέον θα αποκτήσει μία πρωτιά για την οποία αισθανόμαστε πολύ περήφανοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα:

? Στο Αγρίνιο θα λειτουργήσει το πρώτο αεροδρόμιο Πολιτικής Προστασίας σε όλη τη χώρα, ένα πρότυπο «οικοσύστημα» ασφάλειας για όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

? Ιδρύονται τρία νέα Ανακριτικά Γραφεία της Π.Υ., από ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Ελλάδας.

? Η επιτήρηση ενισχύεται φέτος με 7 drones, αντί για 4 που είχαμε πέρυσι.

?Στην πρώτη γραμμή της μάχης θα βρίσκονται 1.317 άτομα της Π.Υ., 340 εθελοντές πυροσβέστες και 360 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, μαζί με το σύνολο των στελεχών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή, με πράξεις και έργα αγωνίζεται για την θωράκιση του τόπου μας. Ωστόσο, κανένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής με επιτυχία. Η μόνη απάντηση είναι διαρκής βελτίωση και συντονισμός. Καλή δύναμη σε όλους μας!