Κοινο_Τοπία: «Για την ετήσια διάβρωση της παραλίας του Έλους της Αγυιάς»

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία αναδεικνύει ένα χρόνιο πρόβλημα διάβρωσης στην πλαζ του Έλους της Αγυιάς, θέτοντας την ανάγκη για μια πιο μόνιμη και βιώσιμη λύση.



Η ανακοίνωση της Εταιρείας Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία αναφέρει τα εξής:

Στις πρόσφατες φωτογραφίες μας με λύπη βλέπουμε κάτι που ήταν αναμενόμενο γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο: παρά το αμμοχάλικο και τα “μπλόκια” που κάθε χρόνο μεταφέρει ο Δήμος στη δυτική πλευρά της πλαζ του Έλους της Αγυιάς, αυτή υποσκάπτεται, η διάβρωση είναι παραπάνω από έντονη, ο δρόμος διαλύεται από το κύμα.

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία www.koinotopia.gr έχει και παλαιότερα επισημάνει το πρόβλημα, ο Δήμος όμως μονίμως επιλέγει το ετήσιο “μπάλωμα” της κατάστασης, που όμως δε σημαίνει κάτι άλλο από επαναλαμβανόμενα έξοδα και επαναφορά στα ίδια: διαβρωμένος αναξιόπιστος δρόμος.

Θεωρούμε εύλογη και ενδεδειγμένη επιλογή τον προσανατολισμό σε μια μόνιμη σταθερότερη λύση, με τη μετακίνηση του ασφαλτόδρομου αυτού λίγα μέτρα ανατολικά, ώστε να επιτευχθεί μικρή αλλά πιθανότατα επαρκής ανύψωσή του. Εννοείται ότι το πράσινο που θα κοπεί (μέρος των αρμυρικιών) θα αντικατασταθεί με νέες φυτεύσεις.

Καταλαβαίνουμε ότι χρόνος για ριζική λύση δεν υπάρχει για φέτος, η κολυμβητική περίοδος είναι πολύ κοντά.

Αλλά ας αρχίσουμε τουλάχιστον να συζητάμε το θέμα. Να θέτουμε το ερώτημα του ως πότε θα λειτουργούμε με αυτό το “ράβε ξήλωνε”. Ας γίνει τουλάχιστον, ας ξεκινήσει άμεσα, μια μελέτη για τη μετακίνηση της ασφάλτου ανατολικά, ώστε να ξέρουμε τι θα κοστίσει, τι χρειάζεται από νομική άποψη, πως θα αντικαταστήσουμε τα δέντρα που θα κοπούν.

Αυτή η αξιοθρήνητη κατάσταση της ετήσιας τροφοδότησης του γειτονικού βυθού με νέο αμμοχάλικο δεν αξίζει να συνεχίζεται.