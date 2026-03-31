Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη χτύπησε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ -Εκρήξεις σε Ιράν και Ισραήλ -Τραυματίες στο Ντουμπάι

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί και σε Λίβανο

Με εκρήξεις σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο και επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου, εξελίχθηκε ο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ντουμπάι από αναχαιτίσεις πυραύλων ενώ η Τεχεράνη βομβάρδισε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ, στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει για συμφωνία μέχρι τις 6 Απριλίου ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν μπλοκαρισμένα. Ο Νετανιάχου εκτιμά πως οι περισσότεροι στόχοι στο Ιράν έχουν ήδη εξαλειφθεί ενώ το ιρανικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με Ισραήλ και ΗΠΑ και καταρρίπτει το αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων.

Το Ιράν χτύπησε δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ γεμάτο με πετρέλαιο στο λιμάνι του Ντουμπάι Δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, χτύπησε το Ιράν, κλιμακώνοντας τις συρράξεις στη Μέση Ανατολή και «βυθίζοντας» όλο και περισσότερο στον πόλεμο τις χώρες του Κόλπου. Το δεξαμενόπλοιο που ήταν γεμάτο με πετρέλαιο, χτυπήθηκε τα ξημερώματα (31.03.2026) από βλήμα που εξαπέλυσε το Ιράν. Το τάνκερ βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν χτυπήθηκε από τη δεξιά πλευρά με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να προκληθούν ζημιές. Σύμφωνα με την κρατική επιχείρηση πετρελαίου του Κουβέιτ, «Kuwait Petroleum ⁠Corporation», το δεξαμενόπλοιο ήταν γεμάτο πετρέλαιο όταν δέχθηκε την επίθεση και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα και βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς στο τάνκερ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KUNA. Εμπορικά πλοία έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους ή drones στον Κόλπο και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η κίνηση στα Στενά, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει παραλύσει.

4 νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες στον νότιο Λίβανο Τέσσερις στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο χθες, ανακοίνωσε ο στρατός. Τρεις από τους νεκρούς στρατιώτες αναφέρονται ως: -Λοχαγός Νόαμ Μαντμόνι, 22 ετών, από το Σντερότ -Λοχίας Μπεν Κοέν, 21 ετών, από το Λεχάβιμ -Λοχίας Μάξιμ Έντις, 21 ετών, από το Μπατ Γιαμ Το όνομα του τέταρτου στρατιώτη πρόκειται να δημοσιοποιηθεί αργότερα, σύμφωνα με τον στρατό. Επιπλέον, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και ένας έφεδρος τραυματίστηκε ελαφρά στο περιστατικό.

IDF: Πλήξαμε 170 στόχους του Ιράν τις τελευταίες ώρες

4 τραυματίες στο Ντουμπάι από αναχαιτίσεις πυραύλων Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας πτώσης «συντριμμιών» έπειτα από πυρά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του εμιράτου τις πρώτες πρωινές ώρες. «Οι αρχές στο Ντουμπάι αντέδρασαν σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Αλ Μπαντάα που προκλήθηκε από συντρίμμια έπειτα από αναχαίτιση της αντιαεροπορικής άμυνας. Αναφέρθηκαν ελαφριοί τραυματισμοί ανθρώπων στην περιοχή του σπιτιού», σημείωσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει τι αναχαιτίστηκε.