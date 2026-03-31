Αμφιλοχία: ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες- Από θαύμα γλύτωσε ο οδηγός

Έσπασε την περίφραξη και προσγειώθηκε στο πρανές του χώρου πρασίνου τεχνητής λίμνης
Άγιο είχε οδηγός όταν το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο του τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού προηγουμένως εκτράπηκε της πορείας του, επί της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων, πλησίον της Γέφυρας Αχελώου.
Το σοβαρό περιστατικό συνέβη λίγη ώρα πριν τα μεσάνυχτα, περί τις 11.30 της Δευτέρας (30/3), στο ύψος περίπου του ξύλινου περιπτέρου και στο ρεύμα προς Αμφιλοχία. Το αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί εκτράπηκε δεξιά, έσπασε την περίφραξη και προσγειώθηκε στο πρανές του χώρου πρασίνου της τεχνητής λίμνης
Ο οδηγός -μόνος επιβαίνων- σώθηκε από θαύμα, αφού πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο.
H επιχείρηση κατάσβεσης έγινε από την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο του συμβάντος με πέντε άνδρες και δυο οχήματα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr