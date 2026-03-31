Αγρίνιο: Παραδόθηκε νεαρός που λέει ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο

Ανατροπή είχαμε σήμερα Τρίτη (31.3.26) στην υπόθεση με την επίθεση νεαρών σε ένα 16χρονο στο Αγρίνιο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του από μαχαίρι.



Η Αστυνομία για το συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου ταυτοποίησε μεν τρεις ανήλικους για την επίθεση, ωστόσο ένας άλλος νεαρός φέρεται να είναι ο δράστης που μαχαίρωσε με αιχμηρό αντικείμενο τον 16χρονο.

Σήμερα λοιπόν το πρωί χωρίς να του έχει ασκηθεί κάποια δίωξη ένας νεαρός συνοδεία του δικηγόρου του, Χρήστου Τσιμπούκη, προσήλθε στην Αστυνομία και παραδόθηκε ως δράστης του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου.



Ο νεαρός αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία, ούτε περιλαμβάνονταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί, στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν από την πρώτη στιγμή για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Ο εν λόγω λοιπόν δήλωσε στις Αρχές που ήταν μεταξύ αυτών που ενεπλάκησαν σε αυτό το επεισόδιο και φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός τραυμάτισε σοβαρά τον 16χρονο. Έτσι αφέθη ελεύθερος, αφού η σύλληψή του δεν έγινε στα πλαίσια του αυτοφώρου και θα λάβει κλήση για τακτική Ανάκριση.

Oι υπόλοιποι τρεις ανήλικoι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

