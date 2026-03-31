Ο Δήμος Πατρέων αναζητά δύο κτήρια για στέγαση του 34ου και 16ου Νηπιαγωγείου

Ο Δήμος Πατρέων προκηρύσσει μίσθωση δύο κτηρίων για τη στέγαση του 34ου και 16ου Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές και διαδικασίες.
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:
Ο Δήμος Πατρέων αναζητά να μισθώσει δύο κτήρια, κατάλληλα για να στεγάσουν το 34 ο Νηπιαγωγείο και το 16 ο Νηπιαγωγείο.
Τα γεωγραφικά όρια της σχολικής περιφέρειας του 34ου Νηπιαγωγείου Πατρών περικλείονται από τις οδούς: Αθηνών (κάτω από τις σιδ. Γραμμές) - Τανταλίδου (ζυγοί αριθμοί) - Μερκούρη (μονοί αριθμοί) - Κανελλοπούλου – Ηρώων Πολυτεχνείου – Μειλίχου.
Οι ελάχιστες κτιριακές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το ακίνητο είναι εμβαδό κτιρίου 90 τ.μ και αύλειος χώρος 60 – 90 τ.μ.
Τα γεωγραφικά όρια της σχολικής περιφέρειας του 16 ου Νηπιαγωγείου Πατρών περικλείονται από τις οδούς: Αθηνών (πάνω από σιδ. Γραμμές) –Μανώλη Καλομοίρη – Σκίπη Σωτήρια – Αρέθα (ζυγοί αριθμοί) – Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών - Μειλίχου – Αθηνών.
Οι ελάχιστες κτιριακές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το ακίνητο είναι εμβαδό κτιρίου 90 τ.μ και αύλειος χώρος 60 – 90 τ.μ.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και κοινοπραξίες. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) έτη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, τηλ. 2610-623348, 2610-222678, πλατεία Γεωργίου, Μέγαρο Λόγου και Τέχνης (5 ος όροφος ).
