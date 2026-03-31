Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στη σύσκεψη με τον Γιάννη Κεφαλογιάννη για την αντιπυρική περίοδο

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου συμμετείχε σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιπυρική περίοδο.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου, συμμετείχε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στο πλαίσιο της διαρκούς παρουσίας της σε κυβερνητικές συσκέψεις για κρίσιμα ζητήματα της Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνάντησης, στην Πάτρα, τονίστηκε η σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας που ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς και η συνέχιση της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τη διαχείριση των αυξημένων απαιτήσεων που δημιουργούν τα καιρικά δεδομένα.

Σε δήλωσή της, η κα. Αλεξοπούλου σημειώνει: «Απέναντι στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση, η απάντηση είναι ο συντεταγμένος σχεδιασμός πρόληψης, η ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και, κυρίως, η συνεχής συνεργασία όλων: Κράτους, Αυτοδιοίκησης, εθελοντών και πολιτών, ώστε να διασφαλίζουμε -με αμεσότητα- την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών.

Η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών, με σημαντικά βήματα τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε μέσα. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί η σημαντική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπηρεσιών που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία, με το προσωπικό να φθάνει πανελλαδικά περίπου τις 18.500, ενώ στη Δυτική Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 1.300 άτομα.

Ζήτησα από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον οποίο ευχαριστώ για τη διαρκή συνεργασία, την περαιτέρω ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αχαΐας, ενόψει της πρόσληψης 640 νέων πυροσβεστών επί θητεία, πανελλαδικά, επισημαίνοντας την ανάγκη κάλυψης των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών του νομού. Επίσης, διαρκές αίτημα της περιοχής είναι η δημιουργία δεύτερου Πυροσβεστικού Σταθμού.

Ταυτόχρονα, ο στόλος των εναέριων μέσων της χώρας διευρύνεται και εκσυγχρονίζεται και συγκαταλέγεται πλέον στους ισχυρότερους διεθνώς.

Παράλληλα, ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί πλέον με ενιαίο συντονισμό, διασφαλίζοντας τη συνοχή και την επιχειρησιακή του ικανότητα, στο πεδίο».