Η Πέτη Πέρκα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, μετά την παραίτηση Αλ. Χαρίτση

Τη βουλευτή Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, όρισε πρόεδρό της, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, στη θέση του παραιτηθέντος Αλέξη Χαρίτση. Την απόφαση αυτή της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, ανέγνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΣΤ' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γ. Λαμπρούλης.