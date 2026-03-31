Η Πέτη Πέρκα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, μετά την παραίτηση Αλ. Χαρίτση

Τη βουλευτή Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, όρισε πρόεδρό της, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, στη θέση του παραιτηθέντος Αλέξη Χαρίτση. Την απόφαση αυτή της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, ανέγνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΣΤ' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γ. Λαμπρούλης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr