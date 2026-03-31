Ρόδος: Κλειστά αύριο 1η Απριλίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία, με στόχο την αποφυγή κινδύνων από μετακινήσεις των μαθητών και τη λειτουργία των σχολείων υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων αποφασίστηκε έπειτα από την έκδοση του έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.