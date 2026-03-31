Αγρίνιο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στον 16χρονο

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου, με θύμα έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στους δυο από τους τρεις ανήλικους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι εμφάνισης τους στο αστυνομικό τμήμα.

Όπως είναι γνωστό νωρίτερα σήμερα το πρωί εμφανίστηκε στην Αστυνομία, μετά την παρέλευση του αυτοφώρου, 17χρονος που φέρεται να παραδέχθηκε πως είναι ο δράστης του μαχαιρώματος σε βάρος του 16χρονου.

Αφέθηκε επίσης ελεύθερος και θα κληθεί στο πλαίσιο της τακτικής ανάκρισης.

