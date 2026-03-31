«Η πολιτική αξιοπρέπεια δεν επαναδημοπρατείται» - Aπάντηση Χριστόπουλου στον πρόεδρο της ΔΕΥΑ

Με σκληρή γλώσσα, ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος απαντά στον πρόεδρο της ΔΕΥΑ, καταγγέλλοντας έλλειψη διαφάνειας και σοβαρές ευθύνες για το έργο της αποχέτευσης, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να σιωπήσει ούτε να καταστεί «συνένοχος» σε πρακτικές που πλήττουν το συμφέρον των πολιτών.

Στην απάντησή του αναφέρει: "Η προάσπιση του κοινού καλού και του δημοτικού συμφέροντος αποτέλεσαν τις βάσεις της ενασχόλησής μου με την αυτοδιοικητική ζωή του τόπου μας, στήριξαν και στηρίζουν τις πολιτικές μου επιλογές. Κάθε προσπάθεια φερόμενης αιχμηρής απάντησης, μου επιβεβαιώνει ότι οι επιλογές μου είναι όχι μόνο ορθές αλλά και ωφέλιμες για τον τόπο.

Μετά τον αδόκητο χαμό του αείμνηστου Καλογερόπουλου κλήθηκα κατ’ επανάληψη να συμμετάσχω σε συνεδριάσεις που οι επ’ αυτών αποφάσεις είχαν ήδη ληφθεί και απλά ανακοινώνονταν με τη μορφή δελτίου τύπου. Οι συνεδριάσεις όμως δεν είναι αφήγημα για απαγγελία είναι το μέλλον αυτού του τόπου, που αγωνιά για το αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα που δεν υπάρχει. Το έργο της αποχέτευσης διεκόπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, για τις οποίες ουδεμία πειστική απάντηση δόθηκε από τον πρόεδρο που μας κάλεσε στο δημοτικό συμβούλιο να πάμε στο γραφείο του να μάθουμε.

Διδάχτηκα το δημόσιο διάλογο για τα δημοτικά θέματα και όχι τις ιδιωτικές συναντήσεις. Ομάδα δεν είναι οι «φίλοι» που τα βρίσκουν. Ομάδα είναι οι συνεργάτες που σέβονται, συνεργάζονται και συναποφασίζουν για το καλό του τόπου και την ανάπτυξή του, με γνώμονα τις δεσμεύσεις που έχουν δώσει και το πρόγραμμα που τάχθηκαν να υπηρετήσουν.

Αρνούμαι να φιμωθώ και να μετατραπώ σε έναν συνένοχο και συμμέτοχο αποφάσεων που λαμβάνονται «σε μυστικά δείπνα».

Δεν θα βάλω ασπίδα τον αείμνηστο Δήμαρχο. Θα αποδώσω φόρο τιμής κάνοντας το καθήκον μου. Δεν μου επιτρέπεται να σιωπώ. Οι συνδημότες μου με αξιολογούν καθημερινά και έχω την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί γνωρίζουν τον αγώνα μου για την καθημερινότητα και τα μεγάλα έργα που οραματίζομαι.

Για το ποιος έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα που εκλεχθήκαμε και τις δεσμεύσεις μας ο καθένα μας έχει καταλάβει. Δεν ήταν στις δεσμεύσεις μας η διάλυση του έργου της αποχέτευσης, και η διαφημιζόμενη, ως δήθεν κατάκτηση, επαναδημοπράτησή του, αλλά ούτε βεβαίως αλλά ούτε και η ανάληψη της προεδρίας της ΔΕΥΑ από άτομο εκτός του Δημάρχου, μια θέση που κρατούσε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος από την πρώτη ημέρα της θητείας του. Θα παραπέμψω στις συνελεύσεις των συμπολιτών μας για την αποχέτευση και στις υποσχέσεις που με θέα τη θάλασσα δόθηκαν από μικροφώνου, θα παροτρύνω στην ανάγνωση των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου, στα δεκάδες δελτία τύπου που αλληλοαναιρούνται και πάνω από όλα θα παρακαλέσω για μία βόλτα στους οικισμούς της Αιγιάλειας που μετράει τις πληγές ενός έργου που δεν ολοκληρώθηκε!

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και ο Δήμος Αιγιαλείας δεν ήταν παράλληλοι κόσμοι. Δεν είναι «βιλαέτια». Τον Ιανουάριο του έτους 2026, αρνήθηκα τη θέση της αντιπροεδρίας της ΔΕΥΑ. Τώρα όλοι γνωρίζουν, αναγνωρίζουν και επιβεβαιώνουν γιατί το έπραξα. «Συνένοχο στο έγκλημα δεν θα με έχετε».

Η χαρά να σας αδειάσω την θέση στο ΔΣ. είναι καθαρά προσωπική και από όλους έχουν γίνει αντιληπτοί οι λόγοι της.

Επικαλείστε την «αλήθεια». Θα σας προέτρεπα ενδεικτικά για το «ράβε ξήλωνε» της Μητροπόλεως να ρωτήσετε τον κο Ανδριόπουλο εκτός αν θέλατε να αφήσουμε τις αυθαιρεσίες του εργολάβου ως είχαν; Εξάλλου εγώ έχω αποχωρήσει όπως και ο επιβλέπων του έργου που διαφωνήσαμε.

Το βιογραφικό μας στην πολιτική το φτιάχνουν οι συμπολίτες μας. Αφήστε αυτούς να κρίνουν την πορεία καθενός από εμάς.

Και επειδή σας αρέσουν, όπως είδα, οι λαϊκές ρήσεις, πραγματικά νιώθω ότι, «εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος