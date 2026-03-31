Εθνική Οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων: Συνελήφθη οδηγός μετά από τροχαίο με πυρκαγιά υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθη άνδρας στην Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων μετά από τροχαίο με πυρκαγιά, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και προκλήθηκε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ παράλληλα προκλήθηκαν φθορές σε συρμάτινη περίφραξη. Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.