Παράσταση διαμαρτυρίας από μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και της ΟΙΚΙΠΑ

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης 31/3/2026, μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας σε συνεργασία με την ΟΙΚΙΠΑ που συμπαρίσταται στον αγώνα τους, για την καταστροφή των Ακαρνανικών ορέων της Αιτωλοακαρνανίας, όπου ζει και αναπαράγεται μεγάλος πληθυσμός όρνιων από την εγκατάσταση 16 ανεμογεννητριών.

Τα μέλη της ορνιθολογικής καταγγέλλουν ότι ένα ειδεχθές περιβαλλοντικό έγκλημα εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στα Ακαρνανικά 'Ορη: 16 ανεμογεννήτριες με ισχύ 4,8 ΜW η καθεμία (συνολικό ύψος 150 μέτρα, διάμετρος φτερωτής 133 μέτρα) είναι προ των πυλών της εγκατάστασής τους, διεσπαρμένες σε όλον τον ορεινό όγκο των Ακαρνανικών!

Φορείς εκμετάλλευσης των ανεμογεννητριών εμφανίζονται 8 διαφορετικές και δήθεν μία «αυτόνομες Ενεργειακές Κοινότητες», οι οποίες βρίσκονται όμως όλες υπό τη διαχείριση της 'Ενωσης Αγρινίου και έχουν κοινή έδρα με αυτήν! Η 'Ένωση Αγρινίου υποστήριζε πριν 5 χρόνια ότι επιδιώκει, μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων, να έρθουν «Οι ΑΠΕ στα χέρια της κοινωνίας και όχι των μεγάλων εταιρειών», αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μόλις πήραν όλες τις απαραίτητες άδειες έκανε το «μεγάλο κόλπο» να δώσει όλη τη διαχείριση και ιδιοκτησία και των 16 έργων σε μία μεγάλη offshore Κυπριακή εταιρεία! Η μόνη έννοια τους δηλαδή είναι πώς να πλουτίσουν εις βάρος της Φύσης και του μέλλοντος των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας.

Για να επιτύχουν, όμως, τον σκοπό τους θα έπρεπε να έχουν συνεργούς, και τους βρήκαν μέσα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι με μεθοδεύσεις και γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κατευθύνσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε τις άδειες για τις 16 ανεμογεννήτριες! Την ίδια ώρα, μάλιστα, που φρόντιζαν να λένε υποκριτικό «όχι» σε άλλα αιολικά στην ίδια περιοχή, ευνοούσαν τα έργα της φίλα προσκείμενης 'Ενωσης Αγρινίου.

Να σημειωθεί ότι για την κατασκευή του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου έχουν κουρελιάσει την περιβαλλοντική νομοθεσία, αναφέρει η ανακοίνωση για την παράσταση διαμαρτυρίας που εστάλη.

Συγκεκριμένα:

· Τα 16 έργα βρίσκονται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές για τα πουλιά, μέσα στον κρίσιμο βιότοπο του γύπα Όρνιου, του χρυσαετού και άλλων αρπακτικών πουλιών

· Ενέκριναν τα 16 έργα με cοpy-paste μελέτες και ψεύτικα στοιχεία.

· Τα 6 από τα έργα τα ενέκριναν ενώ είχαν αρνητική γνώμη από τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής NATURA.

· Σε 9 από τα έργα δεν ρώτησαν καν τη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης, ενώ είχαν υποχρέωση.

· Πέταξαν στα σκουπίδια έγγραφο του Υπουργείου που τους επισημαίνει τα σφάλματα στην αδειοδότηση και τους δίνει εντολή να σταματήσουν οι εργασίες.

· Τροποποιήσαν με ευνοϊκούς για τις εταιρείες όρους τις άδειες ώστε να γίνονται εργασίες ακόμα και όταν είναι η περίοδος αναπαραγωγής των πουλιών.

Οι διαμαρτυρόμενοι ανήρτησαν πανό με το σύνθημα «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ένωση Αγρινίου καταστρέφουν τα Ακαρνανικά όρη» ενώ παρέδωσαν στο γραφείο του Περιφερειάρχη «Βραβείο ΧΕΙΡΟΤΕΡΗΣ υπηρεσίας για τους Γύπες».