Δυτική Αχαΐα: Δικογραφία σε άνδρα για διατάραξη ησυχίας παρά τις συστάσεις της αστυνομίας

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα στη Δυτική Αχαΐα για διατάραξη κοινής ησυχίας λόγω δυνατής μουσικής, παρά τις συστάσεις της αστυνομίας.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για διατάραξη κοινής ησυχίας, διότι κατόπιν τηλεφωνικών καταγγελιών, διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία αναπαράγοντας μουσική σε υψηλή ένταση στην οικία του, συνεχίζοντας ακόμα και μετά τις συστάσεις των αστυνομικών.