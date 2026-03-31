Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στον 4ο Ημιμαραθώνιο Πάτρας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών συμμετείχε ενεργά στον 4ο Ημιμαραθώνιο Πάτρας, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή 90 φοιτητών, καθηγητών και μελών του προσωπικού, οι οποίοι έτρεξαν με σεβασμό, ενθουσιασμό και ομαδικό πνεύμα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προάγει όχι μόνο την ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και τις αξίες που διαμορφώνουν υπεύθυνους και ολοκληρωμένους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα στηρίζει τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας σε αθλητικές διοργανώσεις, με πνεύμα συνεργασίας, σεβασμού και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Το «ευ αγωνίζεσθαι» δεν είναι απλώς ένας αθλητικός όρος, είναι στάση ζωής. Μας διδάσκει να αγωνιζόμαστε με ήθος, να σεβόμαστε τον συναγωνιστή και να αναγνωρίζουμε την αξία της προσπάθειας πάνω από το αποτέλεσμα. Μέσα από τον αθλητισμό χτίζουμε δεσμούς, ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση και καλλιεργούμε την ομαδικότητα.

Ιδιαίτερη υπερηφάνεια και χαρά για το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτέλεσε η διάκριση του φοιτητή 3ου έτους του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Κωνσταντίνου Βεδουρά, ο οποίος κατέκτησε την 3η θέση στα 10 χιλιόμετρα. Η επιτυχία αυτή αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης, επιμονής και αγωνιστικού ήθους, αξίες που το Πανεπιστήμιο Πατρών επιδιώκει να καλλιεργεί στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στον φοιτητή μας για τη σημαντική αυτή διάκριση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ευχαριστεί θερμά τους εργαζόμενους του Γυμναστηρίου για την άψογη διοργάνωση, κ.κ. Γρηγόρη Μικρώνη και Αθηνά Κολλύρου.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την υγεία, τη συνεργασία και τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι», τόσο στους αγωνιστικούς στίβους όσο και στην καθημερινή ζωή, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση!