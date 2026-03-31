Αμπελόκηποι: Είχαν 31 κοτόπουλα και δεκάδες πτηνά και κατσίκες στον 16ο όροφο κτιρίου

Αμπελόκηποι: Είχαν 31 κοτόπουλα και δεκά...

Η καταγγελία που οδήγησε στην αποκάλυψη

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην καρδιά των Αμπελοκήπων, καθώς αποκαλύφθηκε ότι άγνωστοι έκαναν εκτροφή κοτόπουλων, πτηνών, κατσικών και εριφίων στην ταράτσα 16οροφου κτιρίου.

 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, σήμερα στις 12 το μεσημέρι ενημερώθηκε από το Τμήμα Αστικής Πανίδας ότι, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για να αναλάβει ο δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Αστικής Πανίδας την απομάκρυνση των εν λόγω ζώων από τον 16ο όροφο του κτηρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους.

 «Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

 Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας, σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες» τονίζει ο Δήμος Αθηναίων.

