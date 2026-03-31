6 Δήμαρχοι ζητούν την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο -Ανάμεσα τους και ο Κ. Πελετίδης

Με κοινή δήλωση τους, οι Δήμαρχοι Ικαρίας, Καισαριανής, Πάτρας, Πετρούπολης, Τυρνάβου και Χαϊδαρίου ζητούν την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, και για να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες του πολέμου.

Η δήλωση έχει ως εξής:

Να μην πληρώσει ο λαός ούτε με τη ζωή ούτε με τον ιδρώτα του τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Να απεμπλακεί η Ελλάδα από τον πόλεμο! Οι εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο Ιράν ήδη έχουν προκαλέσει ένα ράλι ανατιμήσεων σε ενέργεια, ύδρευση, τρόφιμα, αναλώσιμα, αδρανή υλικά κ.ά. δημιουργώντας επιπλέον ασφυξία στο εργατικό-λαϊκό εισόδημα, αλλά και στους προϋπολογισμούς δήμων και περιφερειών. Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο τις αυξήσεις κατά 32% στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ για τους δήμους. Οι δυνατότητες για απορρόφηση αυτών των ανατιμήσεων από τους προϋπολογισμούς μας είναι μηδενικές, μετά από τη χρόνια υποχρηματοδότηση, την απορρόφηση προηγούμενων ανατιμήσεων και σειρά αρμοδιοτήτων που υποχρεωθήκαμε να αναλάβουμε. Ούτε, βέβαια, μπορούν να μετακυλιστούν στα λαϊκά νοικοκυριά που τσακίζονται από την ανασφάλεια και τη φτώχεια.

Ο εργαζόμενος λαός πληρώνει σταθερά, δεκαετίες τώρα, το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ο μεγάλος οφειλέτης. Δεν θα του βάλουμε το πιστόλι στον κρόταφο, πατώντας στην ανάγκη του να έχει σχολεία, αγωγή, υγεία, πρόνοια.

Όλες οι εκτιμήσεις κατατείνουν ότι θα έχουμε παραπέρα γενίκευση των συγκρούσεων στην Μ. Ανατολή σε έναν πόλεμο που επιτάσσει το συμφέρον μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και των μεταξύ τους ανταγωνισμό και όχι την ευημερία των λαών. Είναι ένας πόλεμος που προετοιμάστηκε με τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών προϋπολογισμών στη δέσμευση μεγάλων κονδυλίων για την πολεμική τους μηχανή και λείπουν από έργα και υποδομές για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού μας. Ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει 7 δις ευρώ από την τσέπη του για πολεμικές δαπάνες.

Τέτοιες ώρες είναι επιτακτικό το αίτημα για αναμόρφωση του κρατικού προϋπολογισμού για την απόδοση του συνόλου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν θεσμοθετηθεί με τον ν.3852/2010, για την αύξηση των δαπανών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και για έργα στις ευαίσθητες υποδομές, όπως είναι οι σχολικές και κοινωνικές υποδομές, οι υποδομές κοινωνικής προστασίας κ.α. μακριά από τη λογική της ανταποδοτικότητας στο όνομα της βιωσιμότητας των υπηρεσιών στους δήμους/περιφέρειες. Απαιτείται η θεσμοθέτηση ειδικού πλαισίου για να μην αντιμετωπίζονται δήμοι και περιφέρειες ως κοινοί πελάτες από εταιρείες ύδρευσης και ενέργειας, για να μην επιβαρύνονται με φόρους για την προμήθεια βασικών κοινωνικών αγαθών όπως τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ.

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις σωματείων και φορέων για να μην πληρώσει ο λαός την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και διεκδικούμε άμεσα μέτρα:

· Αύξηση των κρατικών δαπανών στο ύψος των πραγματικών αναγκών για τις κοινωνικές δομές (συσσίτια, φαρμακεία, παντοπωλεία, υπνωτήρια κ.α.), τις κοινωνικές υπηρεσίες όπως: «Βοήθεια στο Σπίτι», οι παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, τα ΚΗΦΗ, τα Κέντρα Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία, τα Κέντρα Στήριξης Ρομά & Ευπαθών ομάδων, κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας κ.α.

· Να απαλλαγούν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα από την καταβολή ΦΠΑ στις συναλλαγές των κοινωνικών/κοινωφελών τους υπηρεσιών/δομών.

· Να θεσμοθετηθεί μηδενικό τιμολόγιο για τις ενεργειακές ανάγκες των νομικών προσώπων, των υπηρεσιών δήμων/περιφερειών κοινωφελούς χαρακτήρα και τις Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης.

· Κατάργηση της νέας τιμολογιακής πολιτικής για τις ΔΕΥΑ και ένταξη των κοινωνικών υποδομών των δήμων/περιφερειών και των νομικών τους προσώπων που υδρεύονται από την ΕΥΔΑΠ στο ειδικό τιμολόγιο 4ης κατηγορίας (φιλανθρωπικό) με απαλλαγή καταβολής παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης.

· Κατάργηση του τέλους ταφής απορριμμάτων που έχει επιβαρύνει υπέρογκα τους προϋπολογισμούς των δήμων.

· Κατάργηση του ν. Βορίδη και μονιμοποίηση των εργαζόμενων που βρίσκονται χρόνια τώρα σε ομηρία, με πρόβλεψη για ειδική ΚΑΠ μισθοδοσίας στο ύψος των αναγκών μας.

· Διαγραφή του ανεξόφλητου υπολοίπου των δανείων των ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

· Στοχευμένες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια σχολικών κτηρίων και κτηρίων προσχολικής αγωγής.

Φανούρης Καρούτσος, Δήμαρχος Ικαρίας

Ηλίας Σταμέλος, Δήμαρχος Καισαριανής

Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πάτρας

Βαγγέλης Σίμος, Δήμαρχος Πετρούπολης

Αστέριος Τσικριτσής, Δήμαρχος Τυρνάβου

Μιχάλης Σελέκος, Δήμαρχος Χαϊδαρίου.