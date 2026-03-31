Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα

«Σοβαρότητα και αξιοπρέπεια» ζητάει από τους εμπλεκόμενους στη δίκη για τα Τέμπη ο Νίκος Πλακιάς, λίγες ώρες πριν τη νέα συνεδρίαση την Τετάρτη (1/4).
Σε ανάρτησή του ο κ. Πλακιάς γράφει πως «η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλει όλοι οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αξιοπρέπεια όπως αρμόζει όχι σε εμάς αλλά στα παιδιά μας».
Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε «όλους τους αρμόδιους να σταθούν στο ύψος της περίστασης» ζητώντας να αποφευχθεί η «άσκοπη παρουσία προσώπων που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία και ήθελαν απλώς να την παρακολουθήσουν από περιέργεια ή για τα φώτα της δημοσιότητας».
Η ανάρτηση Πλακιά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr