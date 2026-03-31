Ηλεία: Με επιτυχία η παρουσίαση της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας», με συμμετοχή τοπικών επιχειρηματιών, μελετητών και φορέων.



Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Με σημαντική ανταπόκριση εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής, συμβούλων επιχειρήσεων, και μελετητών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 η ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα δέσμη δράσεων «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΔΕΠ) –εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ– και το Επιμελητήριο Ηλείας.

Ανοίγοντας τις τοποθετήσεις, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος τόνισε τη στρατηγική σημασία του προγράμματος, αναλύοντας τη φιλοσοφία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απέναντι στην τοπική αγορά: «Για εμάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας δεν είναι μια τυπική υποχρέωση, αλλά την εκλαμβάνουμε ουσιαστικά ως επένδυση στο μέλλον του τόπου μας. Η Δυτική Ελλάδα χρειάζεται νέες επενδύσεις αλλά κυρίως πρέπει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις, στους δικούς της ανθρώπους. Γι’ αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και έμφαση, ειδικά με αυτή τη δράση, στη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Σε εκείνο τον επαγγελματία που αγωνίζεται καθημερινά, παράγει, προσπαθεί να εξελιχθεί και πολλές φορές δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει».

Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό και την πρακτική αξία του προγράμματος:

«Με τη νέα πρόσκληση στρέφουμε πόρους ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ στην καρδιά της τοπικής οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα για επενδύσεις που ξεκινούν από πολύ χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να μη μείνει κανείς εκτός. Στην πραγματικότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε όποιον άνθρωπο της τοπικής οικονομίας θέλει να κάνει μια επένδυση στο μαγαζί ή στην επιχείρησή του, έρχεται με αυτή τη δράση να του δώσει τα μισά χρήματα. Να τον βοηθήσει να κάνει αυτή την επένδυση με μισά χρήματα. Αυτή είναι η ουσία αυτού του προγράμματος».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και τα στελέχη της ΔΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία του προγράμματος αλλά και τη συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή:

«Οφείλουμε, πράγματι, να ευχαριστήσουμε και πάλι από αυτό το βήμα τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή, καθώς προηγήθηκε μια διεξοδική συζήτηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης του έργου, κατά την οποία υιοθετήθηκαν οι προτάσεις και των τριών Επιμελητηρίων της Περιφέρειάς μας. Για την Ηλεία, η οποία έχει ανάγκη από την ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει σημαντική πνοή στις επιχειρήσεις μας και ιδιαίτερα τις πολύ μικρές και μικρές, οι οποίες άλλωστε αποτελούν τον βασικό κορμό της τοπικής οικονομίας».

Στη συνέχεια, ο κ. Λεβέντης απευθύνθηκε στους μελετητές, υπογραμμίζοντας τον καίριο ρόλο τους στην επιτυχία των επιχειρηματικών σχεδίων:

«Ασφαλώς, ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο αναλαμβάνετε εσείς, οι μελετητές. Είναι σημαντικό να προσεγγίσετε τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να εκπονήσουν επιχειρηματικά σχέδια με την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό που σας διακρίνει. Θα ήθελα να διευκρινίσω εξ αρχής ότι πρόκειται για ένα απόλυτα αξιοκρατικό πρόγραμμα, όπου ο καθένας μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τη βαθμολογία του. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του φακέλου και στην προσεκτική σύνταξή του για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.»

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου έκανε ειδική μνεία στις πρωτοβουλίες ενημέρωσης που υλοποιεί ο φορέας και στην αυξημένη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, κατά την οποία οι επιχειρηματίες και οι μελετητές έθεσαν τα ερωτήματά τους, λαμβάνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις για τον ορθό σχεδιασμό των επενδυτικών τους πλάνων.