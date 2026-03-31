Μεσολόγγι: Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εσπερίδα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ενημερωτική εσπερίδα πραγματοποιήθηκε για την ασφαλή πλοήγηση και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της παραβατικότητας.

Η ενδιαφέρουσα εσπερίδα διοργανώθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου το Σάββατο 28/2/2026, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, και κεντρικό θέμα ήταν: «Χτίζοντας κλίμα σεβασμού και ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εφήβους: Όρια, ασφαλής πλοήγηση και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της παραβατικότητας».

Η ενημερωτική εσπερίδα διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου "Παλαμαϊκή Σχολή" και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες εκπαιδευτικοί και γονείς.

Κατά την εσπερίδα αναπτύχτηκε από τους ομιλητές μια πολυδιάστατη προσέγγιση, αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, καθώς και το κοινωνικό ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας και τις επιπτώσεις του.

Οι ομιλίες στην εσπερίδα πραγματοποιήθηκαν από :

1. Τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Τριανταφύλλου Σπυρίδωνα, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, με θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός και Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο».

2. Την Ψυχολόγο - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων και Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Κέντρο Πρόληψης Περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (ΟΚΑΝΑ), Dr. Αθανασία Δημητρίου, με θέμα : «Θέτοντας όρια

στον έφηβο… Είναι εφικτό;».

3. Την νομικό - δικηγόρο κα. Κουφού Σπυριδούλα, με θέμα : «Νομικό πλαίσιο της παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων και επιπτώσεις στους ίδιους και τις οικογένειές τους».

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, συμμετέχοντας σε ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και των μαθητών, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.