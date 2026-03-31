«Μεσολόγγι 1821»: Αγώνας σκοποβολής- ΦΩΤΟ

Το Μεσολόγγι την Κυριακή 29 Μαρτίου, φιλοξένησε τον Επετειακό αγώνα Σκοποβολής ,αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Έξοδο Μεσολογγίου.

Οι κατηγορίες ήταν στα 500 μέτρα κλειστά σκοπευτικά (διόπτρα) ,400 μέτρα ανοιχτά σκοπευτικά και 200 μέτρα μικρού διαμετρήματος τυφέκιο 22άρι (διόπτρα). Οι αθλητές ήταν πάρα πολλοί προερχόμενοι από όλη την Ελλάδα, με αρκετούς από αυτούς να έχουν έρθει από την Παρασκευή, στα διάφορα ξενοδοχεία του Αγρινίου και του Μεσολογγίου.

Την προηγούμενη ημέρα πριν τον αγώνα, Σάββατο 28, ξεκίνησαν οι προπονήσεις και ρυθμίσεις του εξοπλισμού από το πρωί ,καταλήγοντας στο τέλος της ημέρας όλοι μαζί σε γνωστό φαγάδικο της Μεγάλης Χώρας Αγρινίου. Ξαναγυρνώντας λοιπόν στην Κυριακή, η ημέρα ήταν ηλιόλουστη, με αρκετές ριπές αέρα, δυσχεραίνοντας ελαφρώς την ακρίβεια των βολών.

Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές, φτάνοντας σχεδόν τους 30 αγώνες συνολικά.Κατά τις 1 το μεσημέρι είχαμε την λήξη του αγώνα και ακολούθησαν οι απονομές, αυτή τη φορά όπως δεν συνηθίζεται στην σκοποβολή, μας πλαισίωσαν δεξιά και αριστερά του βάθρου των απονομών δύο αγόρια και δύο κορίτσια με παραδοσιακές φορεσιές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ματαράγκας, Αιτωλοακαρνανίας, δίνοντας έναν μοναδικό τόνο σε αυτόν τον αγώνα.

Για ακόμα μια φορά λοιπόν και μέσα σε πανηγυρικό κλίμα ο αθλητής μας Καρακίτσος Ευάγγελος κατέκτησε και πάλι χρυσό μετάλλιο, καταρρίπτοντας αυτή τη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ, με 182 πόντους, στο σύνολο των 200ων,στα 400 μέτρα. Επίσης στην ίδια κατηγορία, ο αθλητής του Σκοπευτικού Όμιλου Αιτωλοακαρνανίας Ψιλάκης Γεώργιος έλαβε την τρίτη θέση με το χάλκινο μετάλλιο. Στην κατηγορία των κλειστών σκοπευτικών (διόπτρα) πρώτος στο βάθρο με το χρυσό μετάλλιο ο επίσης αθλητής μας Μέμος Γεράσιμος. Ευχόμαστε στους αθλητές μας πάντα επιτυχίες.

Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Ματαράγκας Μακρυνείας που πλαισίωσαν την εκδήλωση μας και τους αθλητές στο σύνολο τους για την πειθαρχία στους κανόνες ασφαλείας και της διοργάνωσης συνολικά. Η σκοποβολή τυφεκίου ακριβείας, ανεβαίνει σε αθλητές, ποιότητα και ακρίβεια ραγδαία και ο σύλλογος μας είναι εδώ για να συνεχίσουμε από την μεριά μας,να το στηρίζουμε όπως τόσα χρόνια το αποδείξαμε, με πράξεις και με έργα. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε όλους τους αθλητές για την συμμετοχή τους.