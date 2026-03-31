Πρωταθλητές στη Β’ Εθνική ανδρών και γυναικών ο Αναγεννησιακός Πατρών και η Γαλήνη!

Διακρίσεις στο πινγκ - πονγκ
Τρεις ακόμα τίτλοι σε δύο Περιφέρειες δόθηκαν χτες Κυριακή (29/03) στα πρωταθλήματα της Β’ Εθνικής.
Ύστερα από τα play off, που διεξήχθησαν στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, ο Αναγεννησιακός Πατρών Πατρών στους άνδρες και ο ΑΟ Αχαΐας η Γαλήνη στις γυναίκες αναδείχτηκαν πρωταθλητές στη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα γυναικών κατέκτησε την πρωτιά ο ΑΟ Θέρμης Θερμαίος.
Εκτός από τους αγώνες για τις πρώτες θέσεις είχαμε σε δύο πόλεις και play out. Επίσης στην Πάτρα για τις θέσεις 5-7 στη Β’ Εθνική Δ. Ελλάδας και στη Βέροια για τις θέσεις 5-8 στη Β’ Εθνική Β. Ελλάδας.
Στο γυμναστήριο της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης οι αγώνες για τις θέσεις 1-3 των γυναικών διαδέχτηκαν εκείνους για τους άνδρες, που είχαν γίνει πριν λίγο καιρό στην Καβάλα. Η υπόθεση κορυφή ήταν ανοιχτή, καθώς μετά την κανονική διάρκεια ο Μακεδνός είχε μόνο έναν βαθμό προβάδισμα. Το τι θα γινόταν στα play off μετρούσε καθοριστικά και ο Θερμαίος Θέρμης πήρε την πρωτιά με δύο νίκες. Ισοβάθμησε στο σύνολο με τον Μακεδνό (10 βαθμοί) και υπερίσχυσε λόγω της χτεσινής νίκης. Το χάλκινο μετάλλιο πήρε η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης.
Όλα τα αποτελέσματα της Κυριακής:
Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θέσεις 1-3:
ΑΣ Μακεδνός - ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 4-2
ΑΣ Μακεδνός - ΑΟ Θέρμης Θερμαίος 2-4
ΑΟ Θέρμης Θερμαίος – ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 4-1
Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Θέσεις 5-8:
Πέρα Θεσσαλονίκης - ΦΑΣ Τρικάλων 4-1
ΑΣ Μανιακών Καστοριάς Κένταυρος - ΑΣΕΑ Βέροιας 4-1
Πέρα Θεσσαλονίκης – ΑΣΕΑ Βέροιας 4-0
ΑΣ Μανιακών Καστοριάς Κένταυρος - ΦΑΣ Τρικάλων 4-1
Πέρα Θεσσαλονίκης - ΑΣ Μανιακών Καστοριάς Κένταυρος 3-4
ΑΣΕΑ Βέροιας - ΦΑΣ Τρικάλων 2-4
Στον υπόγειο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας έγιναν τα play off στη Β’ Εθνική Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου. Για διαφορετικούς λόγους δεν υπήρχε αγωνία όσον αφορά στην πρωτιά, αλλά καταγράφηκαν δυνατές αναμετρήσεις για τα υπόλοιπα μετάλλια. Στους άνδρες ο αήττητος στους δύο γύρους Αναγεννησιακός Πατρών απλά επικύρωσε την πρωτιά. Το έκανε με το απόλυτο των νικών και στα ματς για τις θέσεις 1-4. Τη 2η θέση πήρε με δύο νίκες η ομάδα του Ίκαρου Καστριτσίου, την οποία αποτελούν παίδες. Ισοβαθμούσε πριν από την έναρξη με τον Φοίνικα Πάτρας 2010 και τους Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών. Την 3η θέση κατέλαβε ο Φοίνικας Πάτρας.
Στις γυναίκες ο ΑΟ Αχαΐας Η Γαλήνη πήγε στα play off έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τον Ίκαρο. Η ομάδα από το Καστρίτσι όμως, ειδοποίησε την ομοσπονδία ότι δεν θα «κατέβει» στους αγώνες κι έτσι οριστικοποιήθηκε ότι η Γαλήνη θα ήταν πρωταθλήτρια 2025-2026. Χτες πρόσθεσε δύο ακόμα νίκες στο ενεργητικό της. Ο Ίκαρος ήρθε 2ος παρά τον μηδενισμό στα play off επειδή μετράνε οι βαθμοί της κανονικής διάρκειας και 3ος ήρθε ο Ποσειδών Λουτρακίου. Τέλος, στη Β’ Εθνική των ανδρών στην 5η θέση (με δύο νίκες στα play out) βρέθηκε η Παγώνα Πάτρας, στην 6η ο Ποσειδών Λουτρακίου 2 και στην 7η η ΑΕΚ Πατρών.
Τα αποτελέσματα:
Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Θέσεις 1-4:
ΑΠΣ Aναγεννησιακός Πατρών - ΑΟ Φοίνικας Πατρών 2010 4-0
ΑΕΣ Ίκαρος Καστριτσίου – Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών 4-2
ΑΟ Φοίνικας Πατρών 2010 - ΑΕΣ Ίκαρος Καστριτσίου 0-4
ΑΠΣ Aναγεννησιακός Πατρών – Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών 4-0
ΑΠΣ Aναγεννησιακός Πατρών - ΑΕΣ Ίκαρος Καστριτσίου 4-1
Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών - ΑΟ Φοίνικας Πατρών 2010 2-4
Θέσεις 5-7:
ΑΟ Ποσειδών Λουτρακίου 2 – Παγώνα Πάτρας 0-4
Παγώνα Πάτρας - ΑΕΚ Πατρών 4-0
ΑΟ Ποσειδών Λουτρακίου 2 - ΑΕΚ Πατρών 4-2
Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θέσεις 1-4
ΑΟ Αχαΐας Η Γαλήνη - ΑΟ Ξυλοκάστρου 4-1
Ποσειδών Λουτρακίου - ΑΟ Αχαΐας Η Γαλήνη 1-4
ΑΟ Ξυλοκάστρου - Ποσειδών Λουτρακίου 2-4
Δεν προσήλθε στους αγώνες ο ΑΕΣ Ίκαρος Καστριτσίου
