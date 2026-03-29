Νίκη ελπίδας ο ΝΟ Πατρών στη Λάρισα με τρεις χτυπητές απουσίες

Τη δεύτερη νίκη του στη Β’ φάση του πρωταθλήματος της Waterpolo League Ανδρών (κι αυτή τη φορά εκτός έδρας) πέτυχε το απόγευμα της Κυριακής (29/3) ο ΝΟ Πατρών, η οποία, όμως μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να του δίνει ελπίδες εν όψει των play out και της μάχης για την παραμονή.

Για τον ΝΟΠ δεν αγωνίστηκαν οι απέχοντες Βασίλης Κανελλόπουλος, Νίκος Ανδρικόπουλος και Γιώργος Παπαχριστόπουλος.

Η ομάδα της Πάτρας επιβλήθηκε με 16-10 επί του ΝΟ Λάρισας στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας Λάρισας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Β2 Ομίλου της Β' φάσης του πρωταθλήματος, με εξάσφαιρο τον Αγγελο Λαμπάτο.

Έτσι ο ΝΟΠ έφτασε στους 10 βαθμούς και παραμένει στην 7η θέση, αλλά είναι μόλις τρεις πίσω από την προνομιούχο 6η (δίνει πλεονέκτημα έδρας στα play out), την οποία κατέχει ο ΝΟ Χανίων με 13. Στην 8η και τελευταία αγωνιστική ο ΝΟ Πατρών αντιμετωπίζει στην έδρα του τον ΟΦΘ, ενώ ο ΝΟ Χανίων υποδέχεται τον ΑΝΟ Γλυφάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (που θα προέλθει μόνο με νίκη του ΝΟΠ και ήττα του ΝΟ Χανίων), οι Πατρινοί ευνοούνται και ανεβαίνουν 6οι.

Ο ΝΟ Λάρισας, εξάλλου, παραμένει στην 8η και τελευταία θέση της βαθμολογίας με -1 β.

Ο ΝΟΠ ήταν κυρίαρχος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα του στη Λάρισα, με πρώτο σκόρερ τον Λαμπάτο, που σημείωσε έξι γκολ, αναδεικνύοντας και πάλι την επιθετική του αποτελεσματικότητα.

ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 10-16

Οκτάλεπτα: 2-3, 2-4, 4-5, 2-4.

Διαιτητές: Σπύρος Αχλαδιώτης, Χρήστος Κυράνης

Αλυτάρχης: Χρήστος Τουλμτζίδης

AΙΣΙΟΔΟΞΟΣ Ο ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ

Χρειαζόμασταν τους τρεις βαθμούς, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους» επισήμανε με δηλώσεις του στο pisina.net ο τερματοφύλακας του ΝΟ Πατρών και αρχηγός του στην αναμέτρηση, Βασίλης Καβουσανός μετά την εκτός έδρας επιτυχία της ομάδας του με τον ΝΟ Λάρισας (16-10) για την 7η αγωνιστική του Β2 Ομίλου της Waterpolo League.

«Έχουμε δουλέψει πολύ αυτούς τους μήνες και θα δουλέψουμε αρκετά μέχρι το παιχνίδι με τον ΟΦΘ στη Πάτρα που θα διεκδικήσουμε τη νίκη και μετά θα δώσουμε τα πάντα στα play out» είπε για να προσθέσει:

«Επίσης θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για όλη τη προσπάθεια και τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ξέρουμε πως έχουμε πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά μας όμως είμαι αισιόδοξος πως στο τέλος θα καταφέρουμε να παραμείνουμε στη κατηγορία».

* Ο Καβουσανός αποβλήθηκε τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα έπειτα από αψιμαχία με τον Αγγελο Σοφό πρώην παίκτη του ΝΟΠ μετά το γκολ του που μείωσε σε 9-14.

* Ντεμπούτο έκανε με την ανδρική ομάδα ο Παντελής Νταφογιάννης (12-10-2010, περιφερειακός - γηγενής). Ο 25ος παίκτης που αγωνίζεται φέτος στην Α1 με τον ΝΟΠ.

* Οι αρχηγοί του ΝΟΠ τη τελευταία 45ετία: Γιώργος Κακουλίδης, Τάσος Κουλουμπής (σε 1 παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη), Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Μάκης Γεωργαράς, Δημήτρης Μπιτσάκος, Σπύρος Καρδόνας, Μάριος Ζησιμάτος, Παναγιώτης Χριστοφής, Τάσος Παπαδέας, Παναγιώτης Χριστοφής, Αλέξης Μάνεσης, Βασίλης Κανελλόπουλος, Τάσος Παπαδέας, Νίκος Ανδρικόπουλος (σε ένα παιχνίδι και οι: Παναγιώτης Ορφανός, Χριστόδουλος Κολόμβος, Ιάσονας Φυκούρας, Ιβο Μπέκοβιτς, Βασίλης Καβουσανός).

* 70 επίσημα παιχνίδια και 50 γκολ έφτααε με την ανδρική ομάδα σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις ο Αγγελος Λαμπάτος.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

Η Παιδική ομάδα πόλο της ΝΕΠ τα πήρε εξαιρετικά στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο Κ16, που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Τα παιδιά του Θανάση Κοντάκου και του Παναγιώτη Ορφανού πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά με απολογισμό δυο νίκες και μια ήττα σε έναν Ομιλο που αποτελείτο από ΝΟΠ, ΝΟ Ναυπλίου και Νηρέα Γέρακα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΝΕΠ:

ΝΟΠ-ΝΕΠ 20-15

ΝΕΠ-ΝΟ Ναύπλιο 18-13

ΝΕΠ-Νηρέας Γέρακα 22-12

Η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως; εξής:

ΝΟΠ 9

ΝΕΠ 6

Νηρέας Γέρακα 3

ΝΟ Ναύπλιο 0

Η ΝΕΠ συμμετείχε σε αυτό το ηλικιακό πρωτάθλημα με τους εξής αθλητές:

Μιχάλης Κούρτης

Γιώργος Καρλέτσης

Νάσος Γιαννόπουλος

Κωνσταντίνος Γαλάνης

Κωνσταντίνος Τζελετοπούλος

Δημοσθενής Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος Γαλάνης

Ανδρέας Γιαουπάι

Μαριος Κανδύλας

Ιωακείμ Κανδύλας

Γιώργος Νταβλούρος

Βασίλης Γρηγορόπουλος

Δημήτρης Παπανίκος

Νίκος Παπαναγιώτου

Ιωάννης Θεριακής

Παναγιώτης Καλύβας

Ιωάννης Φουρκιώτης

Εκτορας Γιουρούκος

Την πρόκριση στην ημιτελική φάση πήρε και ο ΝΟΠ.

Ο προπονητής της ομάδας μας Θανάσης Κοντάκος τόνισε τα εξής: «Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μου για την προσπάθεια που κατέβαλαν και στους τρεις αγώνες. Παρόλο που είχαμε την βασική απουσία του βασικού μας φουνταριστου λόγω τραυματισμού, του Γιάννη Αβράμη, τα παιδιά έδειξαν ότι ήθελαν πολύ την πρόκριση και το καταφέραμε. Eδώ να πω και ένα μεγάλο μπράβο και στα μικρότερα παιδιά μας από την ομάδα των Μίνι Παίδων που η συνεισφορά τους ήταν πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να προκριθούμε. Θεωρώ ότι βγάλαμε αρκετά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι μας, είχαμε καλό συντονισμό στην άμυνα και αποφασιστικότητα στην επίθεση. Θέλουμε αρκετή δουλειά στο κομμάτι της συγκέντρωσης. Πρέπει να δίνουμε περισσότερη έμφαση σε κάποιες λεπτομέρειες. Πλέον ξεκινάμε την προετοιμασία μας για την γ΄ - ημιτελική φάση με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση όπως κάθε χρόνο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον βοηθό μου Παναγιώτη Ορφανό για την πολύτιμη βοήθεια του και στους τρεις αγώνες και επίσης τους γονείς για την καθημερινή στήριξη στην ομάδα».

Τα παιδιά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια τους προς την κατάκτηση της πρόκρισης. Εδωσαν το 100% των δυνάμεων τους για να το πετύχουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τους ωραίους και μαχητικούς αγώνες που είδαμε το τριήμερο που μας πέρασε.

Καλή επιτυχία στην ημιτελική φάση!!

Η ομάδα του ΝΟΠ αποτελείται από τους παρακάτω αθλητές:

Αθανασόπουλος Σπύρος

Αναστασίου Γιώργος

Ανδρεόπουλος Γιάννης

Γαλάνης Ανδρέας

Ζαφείρης Ηλίας

Καγκελάρης Σπύρος

Κυριακόπουλος Χαρίτων

Μολώνης Δημήτρης

Νταφογιάννης Παντελής

Νικολόπουλος Δημήτρης

Παπούλιας Γιώργος

Ράμμος Ιάσωνας

Παρασκευόπουλος Νεοκλής

Σκεπαρνιάς Οδυσσέας

Σχωρτσανίτης Κωνσταντίνος

Σοφιανόπουλος Θεμιστοκλής

Τουντόπουλος Διονύσης

Τσιόλιας Κωνσταντίνος

Χριστόπουλος Κωνσταντίνος