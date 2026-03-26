Κάλεσμα της Θύελλας για το ντέρμπι με την Παναχαϊκή

Ανακοίνωση εξέδωσε η Θύελλα Πατρών ενόψει του προσεχούς αγώνα με την Παναχαϊκή.

Ο όρος «ντέρμπι» περιγράφει έναν αγώνα ανάμεσα σε ισάξιους και δυνατούς αντιπάλους, όπου το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό και η ένταση, το πάθος και το ενδιαφέρον κορυφώνονται.

Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ομάδες της ίδιας πόλης, το παιχνίδι αποκτά ξεχωριστή σημασία και βαρύτητα.

Το προσεχές παιχνίδι της ομάδας μας απέναντι στην Παναχαϊκή αποτελεί μία τέτοια αναμέτρηση, με βαθιές ρίζες στην αθλητική ιστορία της πόλης μας. Με σεβασμό στην ιστορία, τον κόσμο και τη διαδρομή του αντιπάλου, η Θύελλα προετοιμάζεται για έναν αγώνα που τιμά το ποδόσφαιρο και τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο οργανισμός της Θύελλας Πατρών απευθύνει κάλεσμα στους φιλάθλους του να δώσουν δυναμικό «παρών». Με τη φωνή, τον παλμό της κερκίδας, τις σημαίες και τα πανό, να σταθούν δίπλα στην ομάδα και να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που αρμόζει σε ένα τέτοιο παιχνίδι.

Με πάθος, αλλά και σεβασμό — εντός και εκτός γηπέδου.

Σάββατο, 15:00

Όλοι μαζί, για τη Θύελλα.