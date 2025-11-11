Η Θύελλα Πατρών τιμά το παρελθόν της με τη δημιουργία ψηφιακού μουσείου

Η Θύελλα Πατρών ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, δημιουργώντας το ψηφιακό μουσείο της, αφιερωμένο στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πλούσιας ποδοσφαιρικής της κληρονομιάς.



Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει τα εξής:

Η ιστορική ομάδα Θύελλα Πατρών, με πορεία σχεδόν ενός αιώνα στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Πάτρας και της Ελλάδας, προχωρά στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου που θα αναδείξει τη μακρά και ένδοξη διαδρομή της.

Στόχος της προσπάθειας είναι η διάσωση, καταγραφή και προβολή της ιστορίας του συλλόγου μέσα από φωτογραφίες, έγγραφα, εφημερίδες, προγράμματα αγώνων, εισιτήρια, στολές και κάθε άλλο υλικό που φωτίζει τις δεκαετίες δράσης της Θύελλας.

Η ομάδα καλεί όλους τους φίλους, παλαίμαχους, φιλάθλους και κατοίκους της Πάτρας που διαθέτουν αρχειακό ή φωτογραφικό υλικό, να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο ώστε να συμβάλουν στη συλλογική αυτή προσπάθεια διάσωσης της ιστορικής μνήμης.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν υλικό ή πληροφορίες μπορούν να στείλουν μήνυμα στο

email: museum@thyellafc.gr

Με τη συμμετοχή όλων, η ιστορία της Θύελλας Πατρών θα παραμείνει ζωντανή, προσβάσιμη και αιώνια, τιμώντας το παρελθόν και εμπνέοντας τις επόμενες γενιές.