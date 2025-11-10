Ακαδημία των Σπορ: Νίκη για τους άντρες, ισοπαλία για τις γυναίκες

Η Ακαδημία των Σπορ αναδείχθηκε ισόπαλη στις γυναίκες 31-31 κόντρα στον ΔΑΣ Ζεφυρίου, ενώ οι άνδρες πέτυχαν νίκη με 35-25 απέναντι στον Δία Μοσχάτου - Ταύρου.

Γυναίκες:

Ακαδημία των Σπορ - ΔΑΣ Ζεφυρίου = 31-31 (ημ. 11-16).

Τα 5λεπτα:2-5, 5-7, 6-9, 8-13, 9-15,11-16 (ημ), 15-17,19-22, 22-25, 28-26, 29-29,31-31.

Οι 2λεπτες αποβολές: 5-4. Τα πέναλτι: 2/2 - 3/4.

Διαιτήτευσαν οι: Δαμάσκος - Μανδαράκας.

Ένας πολύ ωραίος αγώνας έγινε στο Κουκούλι μεταξύ δύο ελπιδοφόρων νεανικών ομάδων που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα όπου έληξε ισοπαλία 31-31. Η εναλλαγή πρωτοπορίας στο σκορ έγινε σχεδόν σε όλη την διάρκεια του αγώνα αλλά ο αγώνας έληξε ισοπαλία αφού η τερματοφύλακας της Ακαδημίας των Σπορ απέκρουσε πέναλτι 30΄δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βάσω Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου 3, Παπανικολάου, Τριανταφύλλου, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 1, Ελ. Γεωργίου 7, Χριστοπούλου, Λιβάνη 1, Κουτελιέρη, Τσινιά, Λούη 4, Χαμίτι 6, Τσαγκαράτου 7, Ρώση 2.

Άνδρες:

Ακαδημία των Σπορ - Δίας Μοσχάτου - Ταύρου= 35-25 (ημ. 15-17).

Τα 5λεπτα: 2-2,4-3, 6-6,10-11,13-15,15-17 9ημ), 19-18, 22-19, 27-21, 30-22, 27-21, 30-22, 32-23, 35-25.

Οι 2λεπτες αποβολές: 4-4. Τα πέναλτι: 1/2 - 3/4.

Διαιτήτευσαν οι: Δαμάσκος - Μανδαράκας.

Χρησιμοποιώντας όλο το ρόστερ που είχε στην διάθεσή του στον αγώνα ο προπονητής Γιάννης Παπαγιαννόπουλος δοκίμασε διάφορα σχήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση και κατάφερε η πατρινή ομάδα να διπλασιάσει τις νίκες της στο πρωτάθλημα.

Στην αρχή του αγώνα ο πρόεδρος της Ακαδημίας των Σπορ Χρήστος Δεβελέγκας μαζί με τους αθλητές της ομάδας Κανέλλο Γεωργίου και Αλέξη Παπαγιανόπουλο βράβευσαν τον Γιάννη Αϊβάζη για την πολυετή προσφορά του στην χειροσφαίριση.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Πανόπουλος, Σαρίκας 1, Σπανός, Χ. Παπαγιαννόπουλος 7, Κολιούλης 1, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 6, Γεωργίου 5, Μαργαζάς, Σκόνδρας, Στ. Παπαδιονυσόπουλος 2, Παπακωστόπουλος 3, Γ. Παπαδιονυσόπουλος 1, Γιαννακούρας 6, Αϊβάζη 3, Σπηλιόπουλος, Αργυρός.