Δημοσιεύτηκε η πρώτη φάση του πρωτοποριακού προγράμματος NAOP της ΕΦΟΕπΑ από τον Πατρινό Μιχάλη Κατσικαδέλη

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕπΑ) ανακοίνωσε τη δημοσίευση της πρώτης φάσης του πρωτοποριακού προγράμματος National Athletes Orientated Program (NAOP).

Η ανακοίνωση της ΕΦΟΕπΑ αναφέρει τα εξής:

Η εργασία με τίτλο "National Athletes Orientated Program (NAOP). The Hellenic Table Tennis Federation Project." δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό "Hellenic Journal of Physical Education & Sport Science" (Τόμος/Τεύχος: June December, 43, 3-4, p.p. 79, ISSN: 1106-4196, Εκδόσεις Κυριακίδη). Οι συγγραφείς της εργασίας είναι οι Μιχάλης Κατσικαδέλης, Γεωργία Ζαβιτσάνου, Κωνσταντίνα Κρόττα, Κώστας Βατσακλής και Νικούλα Φλόκα, ενώ το πρόγραμμα παρουσιάστηκε αρχικά στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη (23-24/11/2023).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το NAOP αποτελεί την πρώτη ολιστική προσπάθεια επιμόρφωσης στην Ελλάδα, που έχει υλοποιηθεί από αθλητική ομοσπονδία, απευθυνόμενη σε γονείς, αθλητές, προπονητές και διοικητικούς παράγοντες του αθλήματος.

Η συγγραφή και εισήγηση του προγράμματος έγινε από τον Πατρινό Μιχάλη Κατσικαδέλη, ο οποίος τότε ήταν ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Ομοσπονδίας. Το όλο project υλοποιήθηκε ως αποτέλεσμα υποτροφίας, που έλαβε ο ίδιος από το πρόγραμμα Olympic Solidarity 2021-2024 Plan: Development of National Sports System, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας.

Την επιμόρφωση ανέλαβαν επιστήμονες και ειδικοί υψηλού κύρους:

Μιχάλης Κατσικαδέλης (Δρ. Φυσικής Αγωγής/ Προπονητής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Α επιπέδου)

Κωνσταντίνα Κρόττα (Διεθνής Επιδιαιτήτρια)

Γεωργία Ζαβιτσάνου (Πρωταθλήτρια Ελλάδος, Αθλητική Επιστήμων και Ψυχολόγος)

Ο Εθνικός Προπονητής Κωνσταντίνος Βατσακλής

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών επιμορφώσεων έλαβαν μέρος περίπου 130 συμμετέχοντες. Επιπλέον, οι αθλητές Γ. Κοσμάς και Γ. Κούτρα, συνοδευόμενοι από τον Μιχάλη Κατσικαδέλη και τη μεταφράστρια Νικούλα Φλόκα, μετέβησαν στο Kaohsiung Camp στην Ταϊβάν για πολυήμερη προετοιμασία.

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ «ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ

Η τελική ερευνητική προσέγγιση του προγράμματος NAOP αναμένεται να παρουσιαστεί στο 18ο ITTF Sports Science Congress το 2027 στην Αστάνα του Καζακστάν (Astana, Kazakhstan), αναδεικνύοντας το ελληνικό έργο στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Η ΕΦΟΕπΑ δεσμεύεται να συνεχίσει την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος NAOP με επόμενες φάσεις και δράσεις, επενδύοντας στη γνώση και την εξειδίκευση.