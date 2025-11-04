Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Hellenic Championship ATP: Τσιτσιπάς και Καραλής είδαν μαζί Τζόκοβιτς

Hellenic Championship ATP: Τσιτσιπάς και...

Η πρώτη εμφάνιση του «Νόλε» στην Αθήνα

Η πρώτη εμφάνιση του «Νόλε» στην Αθήνα τράβηκε το ενδιαφέρον, όχι μόνο των φίλων του τένις.

Το Telekom Center Athens είχε τον περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη μέρα του «250αριού» της Αθήνα, καθώς την Τρίτη (04/11) ρίχτηκε στη μάχη ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο κλειστό βρέθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του από το Hellenic Championship ATP 250 λόγω τραυματισμού. Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος είχε δώσει το «παρών» και στον αγώνα του μικρότερου αδερφού του, Παύλου, παρακολούθησε την προσπάθεια του Σέρβου μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Την αναμέτρηση του Τζόκοβιτς με τον Αλεξάντερ Ταμπίλο παρακολούθησαν και παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού, με πρώτο και καλύτερο φυσικά τον συμπατριώτη του, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

 Στο γήπεδο ήταν κι οι Μουσταφά Φαλ, Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Βαγγέλης Λιόλιος. 

#tags Νόβακ Τζόκοβιτς Εμμανουήλ Καραλής Στέφανος Τσιτσιπάς

