Φοινικούντα: Νέα κατάθεση από τον ανιψιό του 68χρονου - Προχωρούν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία

Συνεχίζουν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ένα μήνα μετά το σοκαριστικό φονικό από το οποίο δολοφονήθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιστάτης του.

Οι δύο 22χρονοι φερόμενοι δράστες της διπλής δολοφονίας παραμένουν προφυλακιστέοι ενώ οι αρχές ακόμη εξετάζουν το ενδεχόμενο περισσότερων εμπλεκόμενων στην υπόθεση που συγκλόνισε τη Φοινικούντα αλλά και το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του newsit.gr, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, που είναι και ο μοναδικός επιζών και αυτόπτης μάρτυρας του φονικού της 5ης Οκτωβρίου, έδωσε συμπληρωματική κατάθεση σήμερα Τρίτη (4.11.2025).

Ο 33χρονος ανιψιός εκλήθη από την ΕΛΑΣ προκειμένου να διαπιστωθούν αν υπάρχουν κενά σε σχέση με τις προηγούμενες καταθέσεις του, αλλά και με κάποια νέα ευρήματα.

Το ότι ο ανιψιός έδωσε την 3η ή 4η συμπληρωματική του κατάθεση, αποτελεί ενδεικτικό ότι οι έρευνες προχωρούν, καθώς πολλά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί αφού η υπόθεση δεν έχει κλέισει.