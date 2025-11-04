Κόβουν τους ευκάλυπτους της Ηρώων Πολυτεχνείου και για λόγους ασφαλείας - ΦΩΤΟ

Εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, προχωρούν στο ετήσιο, απαραίτητο κλάδεμα δέντρων, σε διάφορες περιοχές της Πάτρας.

Σειρά το πρωί της Τρίτης είχε η Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου τα κλαδιά των ευκάλυπτων σε κάποιες περιπτώσεις κρέμονταν πάνω από το δρόμο. Εκτός της περιποίησης των δέντρων το κλάδεμα στοχεύει και στην απομάκρυνση των επικίνδυνων κλαδιών που ειδικά τις ημέρες έντονων ανέμων μπορούν να σπάσουν και να καταλήξουν στους δρόμους.