Κόβουν τους ευκάλυπτους της Ηρώων Πολυτεχνείου και για λόγους ασφαλείας - ΦΩΤΟ

Οι εργασίες γίνονται από εργαζόμενους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων
Εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, προχωρούν στο ετήσιο, απαραίτητο κλάδεμα δέντρων, σε διάφορες περιοχές της Πάτρας.
Σειρά το πρωί της Τρίτης είχε η Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου τα κλαδιά των ευκάλυπτων σε κάποιες περιπτώσεις κρέμονταν πάνω από το δρόμο. Εκτός της περιποίησης των δέντρων το κλάδεμα στοχεύει και στην απομάκρυνση των επικίνδυνων κλαδιών που ειδικά τις ημέρες έντονων ανέμων μπορούν να σπάσουν και να καταλήξουν στους δρόμους.
Συντήρηση των δέντρων και πρόνοια για ατυχήματα
Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη και αποφυγή θραύσης κλάδων, ακόμη και πιθανής πτώσης δένδρων, που εγκυμονεί κινδύνους για διερχόμενους πολίτες, οχήματα, κ.ά.
Σύμφωνα με τις υποδείξεις των γεωπόνων του Δήμου, οι ευκάλυπτοι είναι δέντρα που επιδέχονται αυστηρό κλάδεμα ανανέωσης της κόμης, χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις. Το ομολογουμένως αντιαισθητικό αποτέλεσμα του κλαδέματος είναι προσωρινό, αφού τα δέντρα αυτά σύντομα θα αναβλαστήσουν και θα ξαναγίνουν πιο δυνατά, πιο υγιή και συνεπώς, λιγότερο επικίνδυνα.
