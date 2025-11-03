Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Παιδιά μου κρατήστε ζωντανές τις ιστορικές μνήμες»

Με την ἀναπαράσταση της παραδόσεως του Κάστρου και της πόλεως των Πατρών, από τους Τούρκους στην Γαλλική δύναμη υπό τον Στρατηγό Μαιζών, στις 7 Οκτωβρίου 1828 και εν συνεχείᾳ από τούς Γάλλους στούς Ἓλληνες, άρχισαν οι φετινοί εορτασμοί για τιν Πολιούχο των Πατρών, Άγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέα, τα ιερά Πρωτοκλήτεια.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στίς ἐμβληματικές σκάλες τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τό βράδυ τοῦ Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025.

Τήν διοργάνωση τοῦ λαμπροῦ ἐπετειακοῦ ἑορτασμοῦ εἶχε αναλάβει το ἂγημα ἱστορικῆς ἀναβίωσης «Παναγιώτης Καρατζᾶς», ἐνῶ συμμετεῖχαν ἀγήματα ἱστορικῆς ἀναβιώσεως ἀπό τήν Πάτρα καί ἀπό ἂλλες πόλεις τῆς Πελοποννήσου καί τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος.

Στήν ὁμιλία του ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στην αἰτία τῆς καθυστερήσεως τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν Πατρῶν ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό, πού δέν ήταν ἂλλη ἀπό τίς διχόνοιες καί τόν ἐγωισμό. Καί τά δύο αὐτά στοιχεῖα καταστρέφουν ἂτομα, οἰκογένειες καί κοινωνίες, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος. Τό μήνυμα, ἐσυνέχισε εἶναι μήνυμα ἑνότητος καί σύμπνοιας, τό ὁποῖο ἒχει ἀνάγκη ἡ Πατρίδα μας, ἰδιαιτέρως σήμερα .

Τήν ἑπομένην ἡμέρα, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὃπου ἐκκλησιάσθηκαν ὃλα τά ἀγήματα καί οἱ Σύλλογοι, ἀπό τήν Πάτρα καί ἂλλες πόλεις, πού συμμετεῖχαν μέ τίς παραδοσιακές στολές στούς ἑορτασμούς.

Ἀπευθυνόμενος στά μέλη τῶν Πατριωτικῶν Συλλόγων πού εἶχαν κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό καί σέ ὃλους τούς Ἐκκλησιαζομένους καί κυρίως στούς νέους, κάλεσε νά κρατήσουν ζωντανές τίς μνῆμες καί ψηλά τά λάβαρα τῆς ἱστοριας καί τῆς παραδόσεως τῆς φυλῆς μας.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως πάντων τῶν ὑπέρ τῆς πίστεως καί πατρίδος ἀγωνισαμένων καί πεσόντων διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Πατρίδος καί τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ἀπό τῆς ἀρχῆς τῆς δουλείας, ἓως καί τοῦ πέρατος αὐτῆς.

Στήν ὁμιλία του ο κ.κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη στά ἀπελευθερωτικά κινήματα πού ἒγιναν στήν Πάτρα κατά τήν διάρκεια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ἐμνήσθη τῶν Ἐθνομαρτύρων Ἀρχιερέων τῶν Πατρῶν Νεοφύτου, ἀνασκολοπισθέντος τό 1466, Γερμανοῦ Α’ τεμαχισθέντος τό 1572, Παρθενίου ἀποθανόντος εἰς τήν ἐξορίαν εἰς Ρωσίαν, μετά τήν ἀποτυχημένη Ἐπανάσταση τοῦ 1770 (Ὀρλωφικά) πού ἐπνίγη στό αἷμα, Γερμανοῦ Παλαιῶν Πατρῶν τοῦ Ἐθνεγέρτου, ἂλλα καί τῶν ἂλλων Κληρικῶν καί τῶν Λαϊκῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, πού ἀγωνίστηκαν γιά νά εἲμαστε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι. Ἐπίσης, ἐμνήσθη τῆς φοβερᾶς προδοσίας ἀπό τούς Ἂγγλους ὑπό τόν Πρόξενον Γκρήν, ὁ ὁποῖος ἐβοήθησε τούς Τούρκους νά εἰσέλθουν στήν Πάτρα καί νά καταπνίξουν στό αἷμα τό ἀπελευθερωτικό κίνημα. Ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τοῦ 1821 ἓως καί τήν Μεγάλη Παρασκευή τοῦ ἰδίου ἒτους, κατέσφαξαν οἱ Τοῦρκοι καί ὁδήγησαν στά σκλαβοπάζαρα, περί τίς δέκα χιλιάδες Πατρέων.

Κατέληξε δέ μέ τά γεγονότα τά ὁποῖα κράτησαν τήν Πάτρα, ὑπό τήν Τουρκική κατοχή ἓως τό 1828.