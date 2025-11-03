Ένα γεωλογικό θαύμα: Πώς θα έμοιαζε η Ανταρκτική αν έλιωναν όλοι οι πάγοι της

Εντυπωσιακές εικόνες

Η Ανταρκτική, η πιο απομονωμένη και παγωμένη ήπειρος της Γης, καλύπτεται σε ποσοστό 98% από πάγο, κρύβοντας κάτω από το λευκό της πέπλο μια άγνωστη γεωγραφία. Ωστόσο, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας επέτρεψε στους ερευνητές να δουν για πρώτη φορά πώς μοιάζει πραγματικά το έδαφος κάτω από τα χιλιόμετρα πάγου - αποκαλύπτοντας μια ήπειρο γεμάτη βουνά, κοιλάδες και φαράγγια. Bedmap2: Η πρώτη «απογύμνωση» της Ανταρκτικής Το 2013, η NASA σε συνεργασία με το British Antarctic Survey παρουσίασαν τον Bedmap2, έναν πρωτοποριακό χάρτη που συνδυάζει δορυφορικά δεδομένα, μετρήσεις πάχους πάγου και τοπογραφία του υπεδάφους. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία ραντάρ διείσδυσης πάγου, όπως το Multichannel Coherent Radar Depth Sounder, οι επιστήμονες κατάφεραν να «δουν» χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Εκεί, κάτω από το φαινομενικά επίπεδο στρώμα πάγου, αποκαλύφθηκε ένας δραματικός γεωμορφολογικός κόσμος.

Η Ανταρκτική κρύβει ορεινούς όγκους, φαράγγια, υψίπεδα και λεκάνες βάθους — ένα τοπίο που μοιάζει περισσότερο με χαρτογράφηση άλλου πλανήτη παρά με αυτό που φανταζόμαστε για τον Νότιο Πόλο. Το χαμηλότερο σημείο του υπεδάφους εντοπίζεται κάτω από τον παγετώνα Byrd στη Victoria Land: φτάνει τα 2.870 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, καθιστώντας το το βαθύτερο σημείο οποιασδήποτε ηπειρωτικής πλάκας στη Γη. «Πρόκειται για έναν περίπλοκο, συναρπαστικό κόσμο κάτω από τον πάγο. Για πρώτη φορά, βλέπουμε τη γεωγραφία της Ανταρκτικής με τόση λεπτομέρεια», ανέφερε ο ερευνητής Peter Fretwell του British Antarctic Survey. Γιατί έχει σημασία τι κρύβεται κάτω από τον πάγο Η τοπογραφία της Ανταρκτικής καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται και λιώνει ο πάγος, όπως εξηγεί η επιστήμονας της NASA Sophie Nowicki. Όπως το μέλι που απλώνεται διαφορετικά ανάλογα με το σχήμα του πιάτου, έτσι και οι παγετώνες «ρέουν» με βάση τις κλίσεις, τις κοιλάδες και τα εμπόδια του εδάφους. Αυτή η γνώση είναι καθοριστική για την πρόβλεψη της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Ο Bedmap2 υπολογίζει ότι η Ανταρκτική φιλοξενεί 27 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα πάγου. Αν όλος αυτός ο πάγος έλιωνε, η στάθμη των ωκεανών θα ανέβαινε κατά περίπου 58 μέτρα, κατακλύζοντας παράκτιες πόλεις και ολόκληρα νησιωτικά κράτη. Αν και η πλήρης τήξη της Ανταρκτικής δεν αναμένεται στο κοντινό μέλλον, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο ρυθμός απώλειας πάγου αυξάνεται ραγδαία. Οι μετρήσεις δείχνουν πως η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει κατά 4 χιλιοστά τον χρόνο, πλησιάζοντας το χειρότερο σενάριο που έχει προβλέψει ο ΟΗΕ μέσω της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).