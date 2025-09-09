Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: Το Δημογραφικό, το οξύτερο πρόβλημα της Ελλάδος

Στο κήρυγμά του, στον πανηγυρίζοντα μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό Παντανάσσης στην οδό Αλ. Υψηλάντου στην Πάτρα, κατά την Θεία Λειτουργία, την Δευτέρα 8-9-2025, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, αφού ανέλυσε θεολογικά την μεγάλη καο λαμπρά Θεομητορική Εορτή του Γενέσιου της Υπεραγίας Θεοτόκου, έκανε ἀναφορά στην μεγάλη ευλογία της τεκνογονίας, μέσα από την οποία ο άνθρωπος, γίνεται συνδημιουργός του Θεού.

Στήν συνέχεια ο κ.κ. Χρυσόστομος που από την Τρίτη 9-9 βρίσκεται στην Αθήνα για τις ανάγκες της Ιεράς Συνόδου της Εκλησίας της Ελλάδος καθότι Συνοδικός, έθιξε στο κήρυγμα του, το μέγα θέμα τῆς υπογεννητικότητος στήν Πατρίδα μας καί τήν συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ ἡ ὁποία προχωρεῖ μέ ἀνησυχητικούς ρυθμούς. Οἱ προβλέψεις δέ τόσο τῶν Ἑλλήνων, ὃσο καί ξένων ἀναλυτῶν δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστες, γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἀριθμός τῶν Σχολείων τά ὁποῖα ἢδη ἒκλεισαν εἶναι μεγάλος. Τά χωριά ἂδειασαν, οἱ πόλεις ἂρχισαν νά βιώνουν τά ἀποτελέσματα τῆς μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ νεανικῆς ἡλικίας. Ὁ ἀριθμός τῶν μαθητῶν στά Σχολεῖα κάθε χρόνο εἶναι μικρότερος ἀπό ἐκεῖνον τῆς προηγούμενης χρονιᾶς.

Οἱ μαθητές τῆς πρώτης τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου εἶναι πολύ λιγότεροι ἀπό τά ἂλλα χρόνια. Ξένος ἀναλυτής ἒκανε ἀναφορά γιά τόν θάνατο τῆς Ἑλλάδος. Πρέπει ὃλοι μας νά ἑνώσωμε τίς δυνάμεις μας, ὣστε νά σταματήσῃ ἡ γήρανση τῆς Πατρίδος μας. Ἀκούσαμε τά ἐξαγγελθέντα μέτρα, ἀπό τόν κ. Πρωθυπουργό στήν Θεσσαλονίκη γιά τήν ἀνακούφιση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Πιστεύομεν ὃτι πρέπει νά ληφθοῦν «χθές» δραστικά μέτρα γιά τήν στήριξη γενικῶς τῆς οἰκογενείας καί εἰδικά τῶν τριτέκνων καί πολυτέκνων οἰκογενειῶν. Τό θέμα εἶναι καί πνευματικό, ὃμως εἶναι καί πρακτικό, προκειμένου ἡ Πολιτεία νά δώσει κίνητρα ὣστε νά ἐνισχυθοῦν οἱ Ἑλληνικές Οἰκογένειες.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος έκανε ἀναφορά καί στό ἐπίδομα πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, γιά τό τρίτο τέκνο τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς Θράκης καί τό ὁποῖον συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ἀπό τόν νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Ἱερώνυμον καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Αὐτό τό μέτρο, σημείωσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, βοήθησε ὣστε οἱ οἰκογένειες, οἱ τρίτεκνες, νά αὐξηθοῦν καί ἀπό μερικές ἑκατοντάδες πού ἦταν τότε, νά ξεπερνοῦν τίς πέντε χιλιάδες σήμερα.

Ἂν ἓνα τέτοιο μέτρο, ἒχει αὐτά τά ἀποτελέσματα, φαντασθεῖτε ποιά ἀποτελέσματα θά ἒχουμε, ἀπό μιά ὀργανωμένη πολιτική τῆς Πολιτείας, πάνω σ’ αὐτό τό ζήτημα.

• Τήν παραμονή της εορτής, την Κυριακή 7-9 το απόγευμα στον μεγαλοπρεπή και ιστορικό ναό της Παντάνασσας (θεωρείται όπως θύμισε ο κ.κ. Χρυσόστομος ο τρίτος παλαιότερος των Πατρών μετά τον παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου και τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας), χοροστάτησε & κήρυξε τόν Θείο λόγο, ο κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου με το ναό να είναι κατάμεστος από πιστούς.

•Τήν Ἱερά Ἀγρυπνία που ακολούθησε, τέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ενώ στον μεθέορτο Ἑσπερινό, την Δευτέρα 8-9 το απόγευμα χοροστάτησε καί μίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί εντυπωσιασμένος στην συνεχή ροή κόσμου για να προσκυνήσει την εικόνα της Χρυσοπαντάνασσας.

Και είναι γεγονός πως την Δευτέρα 8-9 στις 8 το βράδυ η ουρά που είχαν σχηματίσει οι πιστοί για να φτάσουν να προσκυνήσουν υπομονετικά και με σεβασμό την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Παντανάσσης έφτανε έως και την οδό Πατρέως.