Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καστοριά: Σοβαρό ατύχημα 11χρονου με το ποδήλατο - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Καστοριά: Σοβαρό ατύχημα 11χρονου με το ...

Το παιδί έκανε ποδήλατο στην πλατεία του χωριού, όταν έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

Σοβαρό ατύχημα με το ποδήλατό του είχε ένας 11χρονος στην Καστοριά, ο οποίος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Mega, το παιδί έκανε ποδήλατο στην πλατεία του χωριού, όταν έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, στα άνω και κάτω άκρα.

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την μεταφορά του 11χρονου από την Καστοριά στην Θεσσαλονίκη και εισήχθη στη ΜΕΘ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η κατάσταση της υγείας του παιδιού εξελίσσεται ομαλά και οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.

Ειδήσεις Τώρα

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Ψάχνουν στα χωράφια άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος...

Meteo: Σε συνθήκες ξηρασίας η Ελλάδα- Έντονη ή ακραία ξηρασία πλήττει την Πελοπόννησο

Σεισμός Εύβοια: Άγνωστο το ρήγμα που τον προκάλεσε λέει ο Παπαζάχος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καστοριά Τραυματισμός Ποδήλατο

Ειδήσεις