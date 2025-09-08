Στον λαμπρό εορτασμό του ναού Παντανάσσης βρέθηκε και ο Πρωτοψάλτης Φώτιος Κετσετζής από τον Πειραιά

Στην Πάτρα βρέθηκε αυτές τις μέρες, ένας διακεκριμένος ιεροψάλτης από την Αθήνα, ο κ. Φώτιος Κετσετζής, ο οποίος έψαλε την Κυριακή το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας μαζί με τον Πρωτοψάλτη του ναού Ιωάννη Κόττορο που κατέχει & τον τίτλο του τίτλο του Άρχοντος Υμνωδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Μαζί με τον κ. Κόττορο ο προσκεκλημένος ιεροψάλτης Φώτιος Κετσετζής παρευρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 7-9-2025 στον πανηγυρικό, αρχιερατικό εσπερινό στον πανηγυρίζοντα ιστορικό Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών πλαισιώνοντας στο δεξιό αναλόγιο του ναού τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Μακρυγιάννη ενώ ο κ. Κετσετζής απ’ όσο είδαμε, έπραξε το ίδιο και ανήμερα την Δευτέρα 8-9-2025 στον επιβλητικό ιερό ναό Παντανάσσης στην αρχιερατική Θεία λειτουργία χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, όπου μάλιστα μεταξύ άλλων είπε και τον Απόστολο πριν την ανάγνωση του ιερού ευαγγελίου.

Όπως διαβάσαμε στο https://ieropsaltis.com, ο κ. Κετσετζής έχει γεννηθεί στη Ξάνθη, στη Θράκη το 1945, πριν 80 χρόνια.

Είναι Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τελεί Πρωτοψάλτης στο δεξιό Αναλόγιο του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιώς.

Την περίοδο από το 1992 και επί 18 χρόνια έως το 2010 ο κ. Κετσετζής ήταν στο πηδάλιο της Χορωδίας της Αρχιεπισκοπικής Θεολογικής Σχολής στις ΗΠΑ, και υπηρέτησε ως Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής στο Ελληνικό Κολέγιο και τη Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυρού στο Μπρουκλάιν Μασαχουσέτης.

Ο κ. Κετσετζής έχει πέντε πτυχία στον Τομέα του, δύο από τα οποία είναι σε επίπεδο Μάστερ, και έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις, το πιο σημαντικό από τα οποία είναι αυτό του Οφφικίου του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.