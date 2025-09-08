Απεργούν τα ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν από αύριο 9 και 10 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί, αντιδρώντας στην ΚΥΑ που δίνει την δυνατότητα μετακινήσεων με βαν.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για προειδοποιητική απεργία με στόχο την απόσυρση της ΚΥΑ, πράγμα που εάν δεν επιτευχθεί θα ακολουθήσει απεργία διαρκείας.

Απεργία ταξί: Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για την νέα ΚΥΑ

«Η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που επιτρέπει την αστική μεταφορά από Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με τη διάταξη «από τόπο σε τόπο», αποτελεί ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί.

Αυτή η παράνομη και αντισυνταγματική ρύθμιση πλήττει βάναυσα τον κλάδο μας, υπονομεύοντας την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, τη νομιμότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς μεταφορών. Το ΣΑΤΑ απαιτεί την άμεση και πλήρη απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι:

Θα προχωρήσουμε σε δυναμικές, μαζικές και παρατεταμένες κινητοποιήσεις, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο.

Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάθεσης αγωγών και μηνύσεων για διαφυγόντα κέρδη, ακόμη και κατά αρμόδιων υπουργών και άλλων κυβερνητικών παραγόντων, που ευθύνονται για την ψήφιση και εφαρμογή αυτής της παράνομης ρύθμισης.

Η συγκεκριμένη κυβέρνηση επί έξι χρόνια απαξιώνει τον κλάδο μας και παράγει συνεχώς προβλήματα. Οφείλει όμως να αντιληφθεί ότι η υπομονή και η ανοχή μας έχουν πλέον εξαντληθεί. Η νομιμότητα, η δικαιοσύνη και η επιβίωσή μας δεν διαπραγματεύονται».