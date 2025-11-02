Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος: Εθελοντική δενδροφύτευση στο κοιμητήριο Καλαβρύτων

Η Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος θα πραγματοποιήσει εθελοντική δενδροφύτευση στο ιστορικό, ενταγμένο στο Δίκτυο Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης, κοιμητήριο Καλαβρύτων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

"Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη λήξη της μεγαλύτερης πολεμικής σύρραξης. Εντάσσοντας τη δράση μας στο πλαίσιο των εορτασμών αυτού του γεγονότος, επιθυμούμε να ενισχύσουμε το κοιμητήριό μας ως φυσικό χώρο μνήμης και ευαισθητοποίησης, καθώς αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα γεγονότα του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου και φιλοξενεί τους εκτελεσθέντες κατά την αποφράδα ημέρα της 13.12.1943 αλλά και τις χήρες που στη συνέχεια περιέσωσαν τον πληθυσμό μας και ξαναέχτισαν την πόλη μας.

Θα φυτέψουμε 80 νέα κυπαρίσσια σε αναπλήρωση των παλαιών δέντρων!

Εξ αφορμής της συμπλήρωσης 80 ετών από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και καθώς οι εν ζωή επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος συνεχώς μειώνονται, η δενδροφύτευση από τους απογόνους των μαρτύρων αποτελεί πράξη μνημόνευσης του παρελθόντος, απότισης φόρου τιμής στους προγόνους μας, εορτασμού της ανθεκτικότητας του πληθυσμού μας και διαδοχής των νέων κατοίκων της πόλης μας στον αγώνα για τη δικαίωση και την προώθηση της ειρήνης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας: "Κοιμητήρια για τη βιώσιμη Ευρώπη 2025: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί" και ῾῾Κήποι των 80” του Δικτύου Σημαντικών Νεκροταφείων της Ευρώπης - ASCE και θα εκθέσει το Κοιμητήριό μας ως χώρο μνήμης που γιορτάζει την ειρήνη, την ένταξη και τη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας τον στόχο 16 της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

Ιστορικό Κοιμητήριο, Καλάβρυτα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025

10.00 π.μ. Μνημόσυνο υπέρ Καλαβρυτινών πεσόντων και χηρών στο παρεκκλήσιο των Αγίων Πάντων

10.30 π.μ. Δενδροφύτευση

Η δράση πραγματοποιείται με την ευγενική δωρεά του μέλους της Ενώσεώς μας κ. Παναγιώτη Ντάνου".