Άλπεις: Νεκροί 5 ορειβάτες που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

Τραγικό θάνατο από χιονοστιβάδα βρήκαν πέντε Γερμανοί ορειβάτες στις Ιταλικές Άλπεις.

Οι Γερμανοί ορειβάτες χθες Σάββατο (01.11.2025) είχαν ξεκινήσει με προορισμό την κορυφή Cima Vertana στην οροσειρά Ορτλερ κοντά στο χωριό Σόλντα στις Άλπεις όταν τους χτύπησε χιονοστιβάδα.

Τα πτώματα δύο ανδρών και μιας γυναίκας που παρασύρθηκαν από την χιονοστιβάδα εντοπίστηκαν χθες Σάββατο, ενώ τα δύο άλλα θύματα, ένας πατέρας και η 17χρονη κόρη του, βρέθηκαν την Κυριακή.

«Η πρώτη ομάδα, που αποτελούνταν από τρία άτομα, θάφτηκε ολοσχερώς» κάτω από το χιόνι και οι τρεις ορειβάτες πέθαναν, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Κυριακή οι ιταλικές υπηρεσίες διάσωσης σε ορεινά εδάφη.

Δύο ορειβάτες από τη δεύτερη ομάδα τεσσάρων ατόμων επέζησαν αφού βρήκαν καταφύγιο. Τα πτώματα των άλλων ορειβατών, ενός πατέρα και της 17χρονης κόρης του, ανασύρθηκαν το πρωί της Κυριακής.

Οι επιχειρήσεις έρευνας καθυστέρησαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.