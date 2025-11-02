Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκαν οι 5 καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια - Δύο συλλήψεις για παράνομο οπλισμό

Στην ταυτοποίηση των 5 εμπλεκομένων που κρύβονται στα βουνά και συμμετείχαν στους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου έφτασε η αστυνομία η οποία προχώρησε και σε δύο συλλήψεις στο χωριό.

Οι 5 άνδρες που έχουν σκορπίσει στα βουνά θεωρούνται από τους πρωτεργάτες των πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Παράλληλα η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις κατοίκων του χωριού, για κατοχή σφαιρών και παράνομου οπλισμού. Πρόκειται για δυο άτομα, ένας από κάθε οικογένεια που έχει εμπλακεί στην υπόθεση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν «ζώσει» τα Βορίζια και έχουν κάνει ελέγχους σε 10 σπίτια στα οποία βρήκαν μια αδήλωτη καραμπίνα αλλά και αρκετές σφαίρες.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες του μακελειού προσπάθησαν αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό να ξεφορτωθούν πολλά από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Κάποια όπλα, πάντως, φαίνεται ότι έχουν μαζί τους οι άνδρες που καταζητούνται στα γειτονικά βουνά της περιοχής.

Στην περιοχή βρίσκεται ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και υψηλόβαθμα κλιμάκια της Αστυνομίας. Δύο κονβόι οχημάτων μπήκαν στο χωριό νωρίτερα το πρωί, μεταφέροντας στελέχη της ΕΚΑΜ και ειδικές δυνάμεις από την Αθήνα.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες, σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δυο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομια, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Σε ό,τι αφορά τον 39 χρόνο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.