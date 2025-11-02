Back to Top
Πάτρα: Η 2η «Ημέρα των Φαντασμάτων» γέμισε τη Ρήγα Φεραίου με χρώματα, μουσική και χαμόγελα

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σε εορταστικό και δημιουργικό κλίμα βρέθηκε η Πάτρα το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης Halloween, γνωστής ως «Ημέρα των Φαντασμάτων».

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 20:30 από τη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Τριών Ναυάρχων και κάλεσε μικρούς και μεγάλους να φορέσουν τη στολή τους και να αφεθούν στη μαγεία της νυχτερινής μεταμφίεσης.

Το «Φάρσα ή κέρασμα» έγινε… περίπατος γεμάτος χρώμα και χαμόγελα, αποδεικνύοντας ότι η γιορτή της μεταμόρφωσης έχει πλέον τη θέση της και στα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα.

*φωτογραφίες και βιντεο απο τη σελίδα: Η ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ ( HALLOWEEN) ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

