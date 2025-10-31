Πάτρα: Θα γεμίσουν οι δρόμοι... κολοκύθες! Αύριο η 2η παρέλαση Halloween- «Να γίνει θεσμός για την πόλη»

Για τη φετινή διοργάνωση της παρέλασης Halloween που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάτρα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μίλησε στο thebest.gr η διοργανώτρια Μαρία Γεωργοπούλου.

Όπως αναφέρει, η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 1 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 20:30 και σημείο εκκίνησης τη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Τριών Ναυάρχων. Παρότι το Halloween φέτος πέφτει καθημερινή, η εκδήλωση μεταφέρθηκε το Σάββατο για να διευκολυνθεί η συμμετοχή του κοινού. Όπως τονίζει η κ. Γεωργοπούλου, «αυτή η απόφαση θα ισχύει και για τα επόμενα χρόνια».

Στόχος να περάσει καλά ο κόσμος

Η βασική επιδίωξη της διοργάνωσης είναι να προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία σε όσους συμμετάσχουν και να καθιερωθεί η παρέλαση ως θεσμός στην πόλη. «Η πρώτη χρονιά είχε θετική ανταπόκριση και φέτος υπάρχει η ελπίδα για ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή» δηλώνει η Μαρία Γεωργοπούλου. «Η παρέλαση έχει έναν ψυχαγωγικό χαρακτήρα και δεν επιδιώκει κάποιο ανταγωνιστικό ή εμπορικό πλαίσιο. Είναι μια ευκαιρία για έκφραση, δημιουργικότητα και διασκέδαση» αναφέρει η διοργανώτρια.

Ανοιχτή συμμετοχή με απλή προϋπόθεση

Για να συμμετάσχει κάποιος στην παρέλαση δεν απαιτείται κάποια εγγραφή ή δήλωση. Αρκεί να φοράει μια αμφίεση σχετική με το θέμα και να έχει το κατάλληλο μακιγιάζ. Όπως εξηγεί η κ. Γεωργοπούλου, «πρόκειται για μια γιορτή ανοιχτή σε όλους και είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτός ο χαρακτήρας. Την ονομάζουμε Ημέρα των Φαντασμάτων και καλούμε τον κόσμο να έρθει όπως νιώθει. Το ζητούμενο είναι να συμμετέχει», σημειώνει.