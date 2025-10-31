Ηράκλειο: Έφοδος στον «Ευαγγελισμό»- 6 προσαγωγές για τον Μάκη Βορίδη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της πρωτοφανούς επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη στην ίδια περιοχή.

Στελέχη της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στον υπό κατάληψη χώρο «Ευαγγελισμός», καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι κάποιοι από τους κουκουλοφόρους που πέταξαν αυγά, καρέκλες και τραπέζια στο εστιατόριο όπου γευμάτιζε ο υπουργός, ενδέχεται να βρίσκονταν εκεί.

Μέσα στο κτίριο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα. Οι 6 από αυτούς ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της επίθεσης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Η περιοχή και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο παραμένουν αποκλεισμένοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Υπάρχουν αναφορές πως ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκαν στο πάρκο Θεοτοκοπούλου και φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας ενώ τους πέταξαν και έναν πυροσβεστήρα.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει εκκένωση του «Ευαγγελισμός» από δυνάμεις τις αστυνομίας αλλά στο τέλος του ίδιου μήνα, γνωστοί – άγνωστοι εισέβαλαν ξανά στον χώρο.