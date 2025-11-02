Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με καταιγίδες από την Τρίτη

Από την Τρίτη πάντως αναμένεται... «να κρυώσει» ο καιρός αρχικά από τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας και μέχρι και τις 11/11 η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερο.

Την Τρίτη ο καιρός αλλάζει ακόμη περισσότερο με βροχές στα δυτικά και ΒΔ, αλλά και ΒΒΑ της χώρας. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και την Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας.

Σάκης Αρναούτογλου: Αλλάζει ο καιρός από 7/11, υποχωρεί ο υδράργυρος Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από το πρωί της Κυριακής εκδηλώνονται τοπικές βροχές στα ΝΔ του Ιονίου. Από το βράδυ της Κυριακής μπαίνουμε σε μια νέα αστάθεια στη δυτική Ελλάδα και τα ξημερώματα της Δευτέρας στις ίδιες περιοχές θα έχουμε καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά της Ηπείρου.

Ο Νοέμβριος, ο οποίος παραδοσιακά είναι ένας βροχερός μήνας, φέρνει από σήμερα 2/11 συννεφιά και βροχοπτώσεις στα δυτικά και νότια, που αναμένεται να επιμείνουν μέσα στην εβδομάδα.

Ο Καιρός σήμερα

Στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα δυτικά και κυρίως στα Επτάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 22-24, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 21-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 23-25, στα Επτάνησα από 14 έως 22-23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με ίδιες εντάσεις.. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς.

Ο καιρός την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Στα ηπειρωτικά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το απόγευμα στις Κυκλάδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως στα βόρεια και τα κεντρικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Στο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργά το βράδυ θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.