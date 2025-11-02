Αχαΐα: Κινητοποιήσεις για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ- Σήμερα στη Χαλανδρίτσα, αύριο στην Πάτρα

Συνεχίζονται και εντείνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ( ΕΛΤΑ), με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα και αύριο σε διάφορες περιοχές της Αχαΐας.

Σήμερα, Κυριακή, στις 10:30 το πρωί, κάτοικοι χωριών και εκπρόσωποι του Δήμου Ερυμάνθου πραγματοποιούν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Χαλανδρίτσα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα επικείμενα «λουκέτα».

Παρόμοιες κινητοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί χθες στη Δάφνη Καλαβρύτων και στην Κλειτορία, με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών.

Αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, στην οδό Ζαΐμη, όπου αναμένεται να παραβρεθούν εκπρόσωποι τοπικών φορέων, δημοτικών αρχών και κατοίκων.

Στο μεταξύ, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε ότι από αύριο θα προχωρήσει κανονικά στο προγραμματισμένο κλείσιμο καταστημάτων μόνο στα αστικά κέντρα και στις πρωτεύουσες νομών, όπου λειτουργούν και άλλα υποκαταστήματα.

Ωστόσο, αποφασίστηκε αναστολή για τρεις μήνες στο κλείσιμο των ταχυδρομείων της περιφέρειας, των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών — περίπου των μισών από τα 204 καταστήματα που είχαν ενταχθεί στο σχέδιο.