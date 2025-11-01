Νέος ΚΟΚ: Ποιοι θα λάβουν από Δευτέρα ηλεκτρονικές κλήσεις με πρόστιμα 2.000 ευρώ

Από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου του 2025 αναμένεται να σταλούν στους οδηγούς των ΙΧ οι πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις με την επιβολή τσουχτερών προστίμων 2.000 ευρώ για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το enikonomia.gr παραβάσεις αυτές αφορούν σύμφωνα με πληροφορίες οδηγούς super cars που εντοπίστηκαν στην Αττική Οδό να κινούνται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό γίνεται λόγω της ενεργοποίησης του νέου συστήματος ελέγχου με «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Οι αρχές

Μάλιστα σύμφωνα με τις αρχές, οι έξυπνες κάμερες χρησιμοποιούνται προκειμένου:

να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια

να ελεγχθεί η υπερβολική ταχύτητα

να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα

Ενώ οι παραβάτες δεν μπορούν πλέον να διαφεύγουν και οι κλήσεις θα τους αποστέλλονται άμεσα ηλεκτρονικά.