Δάφνη Καλαβρύτων: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ- ΦΩΤΟ

Αντιδράσεις προκαλεί στην Αχαΐα το επικείμενο κλείσιμο των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ( ΕΛΤΑ ), με κατοίκους και τοπικούς φορείς να προχωρούν από σήμερα σε σειρά κινητοποιήσεων και συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας.

Οι πρώτες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Δάφνη Καλαβρύτων και στην Κλειτορία, έξω από τα κατά τόπους καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο κλείσιμο, τονίζοντας ότι η απόφαση πλήττει τις τοπικές κοινωνίες και δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών.