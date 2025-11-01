Δάφνη Καλαβρύτων: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ- ΦΩΤΟ

Από τη Δάφνη και την Κλειτορία έως την Πάτρα, πολίτες και τοπικοί φορείς αντιδρούν στο «λουκέτο» των ταχυδρομικών καταστημάτων
Αντιδράσεις προκαλεί στην Αχαΐα το επικείμενο κλείσιμο των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ( ΕΛΤΑ ), με κατοίκους και τοπικούς φορείς να προχωρούν από σήμερα σε σειρά κινητοποιήσεων και συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας.
Οι πρώτες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Δάφνη Καλαβρύτων και στην Κλειτορία, έξω από τα κατά τόπους καταστήματα των ΕΛΤΑ.
Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο κλείσιμο, τονίζοντας ότι η απόφαση πλήττει τις τοπικές κοινωνίες και δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αύριο, τη «σκυτάλη» των διαμαρτυριών παίρνει ο Δήμος Ερυμάνθου, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση κατοίκων από όλα τα χωριά στην πλατεία της Χαλανδρίτσας.
Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται την Τρίτη, με μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στα κεντρικά γραφεία των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, στην οδό Ζαΐμη, όπου αναμένεται η μαζική συμμετοχή πολιτών, εργαζομένων και φορέων.
