Κρήτη: Φούντωσε βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου με 3 νεκρούς - Φόβοι για πόλεμο οικογενειών και στα νοσοκομεία

Πεδίο μάχης το χωριό, έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες

Ασύλληπτο μακελειό σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη το πρωί του Σαββάτου με τρία άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες. Οι απίστευτες σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτιλύχθηκαν μετά από χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου. Το πρωί του Σαββάτου στο χωριό επικράτησε πολεμικό σκηνικό με τους πυροβολισμούς να πέφτουν βροχή. Σύμφωνα με το cretalive.gr οι νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 57 ετών κι ένας άνδρας 39 ετών. Πληροφορίες μιλούν και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες, που μεταφέρθηκαν ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο. Από τους τραυματίες τέσσερις φέρεται να είναι σοβαρά.

Ολα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το πρωί όταν βγήκαν όπλα στα Βορίζια και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια αδιακρίτως. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βεντέτα δύο οικογενειών με την κατάσταση να είναι δραματική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Οι σφαίρες από Καλάσνικοφ έπεσαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά, αλλά και στο φαράγγι που βρίσκεται στην περιοχή. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο χωριό και έτσι οι πυροβολισμοί σταμάτησαν.

Ενημερώθηκε ο Χρυσοχοΐδης, κατεβαίνουν στην Κρήτη οι επικεφαλής ΕΛ.ΑΣ και ελληνικού FBI Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση σε όλες τις δυνάμεις της αστυνομίας στο νησί. Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ο επικεφαλής και ο κλιμάκιο του FBI μεταβαίνουν στην Κρήτη. Για το πρωτοφανές περιστατικό ενημερώθηκε και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από ώρες να μπουν στο χωριό και να το αποκλείσουν

Οι ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών και έχουν αποκλείσει το χωριό, αναζητώντας τους δράστες του αιματοκυλίσματος. Σκηνές αλλοφροσύνης επικράτησαν και στα κοντινά Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών, ενώ στην περιοχή έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα. Εκτός από το Βενιζέλειο, το εφημερεύον νοσοκομείο στο Ηράκλειο, τόσο το ΠΑΓΝΗ όσο και μια ιδιωτική κλινική άνοιξαν για τη διακομιδή των τραυματιών του μακελειού που διαδραματίστηκε στα Βορίζια. Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ είναι δρακόντεια, για την αποφυγή νέου γύρου αιματοκυλίσματος. Στο Βενιζέλειο, άλλωστε, έξω από τα ΤΕΠ συγκεντρώθηκαν διμοιρίες ανδρών της αστυνομίας, οι οποίοι δέχθηκαν μπαράζ φραστικών επιθέσεων από συγγενείς θυμάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες Υγείας του νομού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Ολα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Παρασκευής (31.10.2025) αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε υπό κατασκευή σπίτι στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί.

