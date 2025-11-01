Πάτρα: 50χρονος νεκρός μετά από πτώση από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου ενός 50χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας φέρεται να έπεσε από τον δεύτερο όροφο του διαμερίσματός του, στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας.

Τον εντόπισε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν περιπολικό και διασώστης του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο 50χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ζούσε μόνος του, καθώς τα μέλη της οικογένειάς του είχαν αποβιώσει.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.