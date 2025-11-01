Πάτρα: 50χρονος νεκρός μετά από πτώση από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην οδό Καποδιστρίου
Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου ενός 50χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας φέρεται να έπεσε από τον δεύτερο όροφο του διαμερίσματός του, στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας.
Τον εντόπισε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.
Στο σημείο έφτασαν περιπολικό και διασώστης του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο 50χρονος ήταν ήδη νεκρός.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας ζούσε μόνος του, καθώς τα μέλη της οικογένειάς του είχαν αποβιώσει.
Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr